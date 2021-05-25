懂得理財的人通常頭腦都很精明，不僅在金錢上運用得當，非常會存錢，更知道如何把錢花在刀口上，絕不會過度消費，搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、牛以及雞的男性個性節省，不僅有錢也不捨得花，更是最會藏私房錢的一類人。

▍1.生肖鼠

屬鼠的男性頭腦靈活，在金錢上也運用得當，尤其對於花錢非常小心謹慎，在日常生活中，他們很節省，即使有錢也不捨得拿出來花。而結婚後，他們不會把所有的薪水都交給妻子，總是會偷偷地替自己存起來，因為他們會擔心自己某一天想用錢，但妻子卻不給，因此會在私底下藏私房錢。

▍2.生肖牛

屬牛的男性外貌一向老實忠厚，但事實上他們很精明，十分懂得省錢，特別是結婚後，他們每個月都會私下把一部分的薪水藏起來，再對妻子裝可憐地說，這就是全部薪水。但屬牛男之所以會存私房錢，是因為他們總覺得自己的妻子不夠會理財，因此才決定自己存，自認是成功的理財者。

▍3.生肖雞

屬雞的男性天生就喜歡私藏零用錢，但即使超會存錢，他們也捨不得拿出來花。因為他們喜歡看到自己的錢包越來越鼓，一旦存款越來越多，他們就會很有安全感，而這些安全感是妻子不能給他們的。因此屬雞男總能把小錢存成大錢，一輩子不會為了錢發愁。

(中時新聞網)