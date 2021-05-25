很多人在年紀小的時候會比較愛玩，希望把握年輕多玩幾年，才不枉青春，但搜狐網命理專欄點名，生肖馬、蛇以及豬的人最適合在年輕時就成家立業，他們命中有吉星相伴，結婚可以幫助他們在事業及財運上有所突破，添喜又添財，享受幸福人生。

▍1.生肖馬

屬馬的人天生有「驛馬星」駕臨命宮，所以無論是財運、事業運，還是愛情運都不錯。屬馬人聰明伶俐，偏偏個性過於急躁，所以多數給人不太成熟，且難成大事的感覺。如果選擇先結婚，在家庭的約束下，屬馬人的運勢則會不降反升，事業上更有利於獲得成功，享受大富大貴。

▍2.生肖蛇

屬蛇的人天資聰穎，頭腦靈活，他們個性八面玲瓏，善於處理人際關係，無論和什麼人交往，他們都不會吃虧，是一生行大運之人。但是屬蛇人太過我行我素，是一個致命的缺點，他們容易自我膨脹，制約著未來的發展，而若是能結婚成家，必是破解之法。因為自古以來就有喜事可以沖煞一說，結婚可以幫助屬蛇人在事業、財運上有所突破，以家庭來壓下心中的傲氣，慢慢成熟長大，便能在未來收入翻倍，過上和樂融融的幸福生活。

▍3.生肖豬

屬豬的人天賦異禀，心智很年輕，但常常會讓人覺得性格不太成熟，辦事不可靠。不過其一生有「天德」、「福星」兩大吉星相伴，屬豬人的婚姻大吉大利，會因為遇到此生摯愛而逐漸成長成熟，而伴侶就是他們命中的貴人，婚後不僅夫妻感情甜蜜，加上財帛宮大旺，事業興盛，中晚年富足且家庭幸福。

(中時新聞網)