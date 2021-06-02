近日疫情延燒，不少人的事業都因此停擺，大家都希望進入6月後能馬上回歸原本的生活軌道，搜狐網命理專欄點名，生肖牛、豬、雞的女性在6月中上旬好運不斷，尤其和錢財最有緣，從此越來越富有，注定未來可以飛上枝頭當鳳凰。

▍1.生肖牛

屬牛的女性聰明過人，富有靈氣，具備富貴命格，她們對數字特別敏感，善於理財，天生是做生意的料，財運到家必能橫發！屬牛女在今年6月中上旬鴻運當頭，事事稱心如意，會有意外大獎來襲。事業上有貴人出手相助，即使再大的困難，也能成功克服，加上很受上天眷顧，可大賺正財，氣勢如虹，可說是福祿雙全，把握住機會必定事業有成。

▍2.生肖豬

屬豬的女性是天生富貴命，和錢財有緣，福氣深厚。她們淡泊名利，知足常樂，從來不喜歡和別人爭奪，從小到大最不缺的就是好運，尤其是結婚之後，可以飛上枝頭當鳳凰，從此不缺金錢，萬事如意。屬豬女性格隨和，為人坦誠，一生桃花運極佳，在今年6月中上旬很容易找到自己生命中的摯愛，婚後除了添丁添福，還能興旺丈夫運勢，大吉大利，讓全家飛黃騰達，過上甜蜜的生活。

▍3.生肖雞

屬雞的女性天生聰明機智，博學多才、謙虛謹慎，她們個性忠厚善良，對自己渴望的東西很勇於追求，因此非常適合從事商業類工作。屬雞女在今年6月中上旬馬上要迎來大財運，從此苦盡甘來，不僅財運與日俱增，順風順水，家中也會喜事連連，可謂是飛上枝頭當鳳凰的富貴之運。

(中時新聞網)