3級警戒延長至6／28 郵輪跳島行程全面停駛 12:312021/06/08 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星夢郵輪「探索夢號」配合3級疫情警戒延長2周，停航至6月28日。（航港局提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第3級警戒至6月28日，交通部航港局今日宣布，郵輪類出國跳（環）島特許航線停航再度延長，而為保障消費者權益，已協調郵輪業者讓旅客退改票時不收手續費。 航港局表示，已訂票旅客將可全額退費或依其意願更換延後航班，不收手續費。旅客可洽原購票旅行社或撥打(02)2175-9558、(02)2175-9561、(02)2175-9574、(02)2175-9569專線，辦理退費事宜。 探索夢跳島郵輪 配合三級警戒再延長停航時間 三級警戒延長 新北金山區擴大封閉景點 (中時 ) #3級警戒 #郵輪 #跳島 #疫情 #退票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警戒再延長 百貨業8月生死線 04:102021/06/08 焦點要聞 三級警戒 延長至6月28日！大學指考有史以來首次延後 改至7月28-30日舉行 04:102021/06/08 焦點要聞 《集中市場》航運護駕守萬七 外資連3賣 15:072021/06/08 財經 醫療量能吃緊 醫急喊「升四級警戒」：阻斷關鍵傳播鏈 13:592021/06/08 生活 全台三級警戒再延至6月28日 學校停課至暑假 指考延到7／28 04:102021/06/08 財經要聞 休閒娛樂慘業 戲院周轉陷困境 健身器材秤斤賣 04:102021/06/08 焦點要聞 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 04:102021/06/08 財經要聞 熊熊為三級警戒延長送福利 細肩深U炸出巨球 11:132021/06/08 娛樂 台中新社亮點旅宿 用熱情、用溫度感動旅客 10:532021/06/08 生活 因應疫情 「2021國家人才發展獎」 延長收件至9月7日 12:262021/06/08 寶島 桃機拚減碳 連3年獲選亞太綠色機場 13:042021/06/08 生活 生活熱門新聞 桃園確診13起 足跡全聯、大潤發和大樹藥局 - 生活 獨／30年來最慘！高雄瑞豐夜市7月恐吹熄燈號 - 生活 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 年輕人車禍送醫竟確診 醫驚：無症狀感染者超多 - 生活 三級警戒至8月底疫苗到位才解除？指揮中心給答案 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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