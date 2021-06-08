中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第3級警戒至6月28日，交通部航港局今日宣布，郵輪類出國跳（環）島特許航線停航再度延長，而為保障消費者權益，已協調郵輪業者讓旅客退改票時不收手續費。

航港局表示，已訂票旅客將可全額退費或依其意願更換延後航班，不收手續費。旅客可洽原購票旅行社或撥打(02)2175-9558、(02)2175-9561、(02)2175-9574、(02)2175-9569專線，辦理退費事宜。

(中時 )