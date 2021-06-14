嘉義縣政府演練仿傚日本宇美町式的疫苗接種模式，護理師移動為民眾接種。（廖素慧攝）

85歲以上長者接種疫AZ疫苗自明（15）日開打，嘉義縣長翁章梁今天實地勘察民雄國中的接種場地、接種流程模擬演練，他表示，第一波預計有8885位長輩接種，最遲18日前都能接種，因為疫苗不夠，75至84歲長輩將視疫苗分配數量依序接種。

嘉義縣政府表示，16鄉鎮市社區擴大接種站已規畫完成，15日在民雄國中、新港國中、水上國小和大林國小開打，16、17日分別在永慶高中、鹿草國小、中埔國中、朴子國中、布袋國小和東石國小開站，其餘鄉鎮衛生所也同步提供服務，由衛生所通知長輩接種。

翁章梁表示，嘉義縣這一波共接獲中央配發1萬9000劑AZ疫苗，接種對象包含1至6類，13日提前針對1至5類人員包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者接種，總計施打2352人。

翁章梁表示，1至5月嘉義縣獲分配約9000劑疫苗，這次再獲配1萬9000劑，85歲以上長者已調查造冊有意願施打者有8885位，還要預留一些額度給調查時無意願後來又想打的長者，以及戶籍在外縣市實際居住在嘉義縣的長者。

翁章梁表示，已造冊的8885位長輩是第一波，會由衛生單位通知，「有登記，就一定打得到」，視後續疫苗分配情形，第二波接種對象為80至84歲，第三波75至79歲。

縣府指出，民雄國中疫苗接種站內部擺設8排、每排11張座椅，長者完成報到後進場就坐，由護理師移動一一為長者注射疫苗，接種後的長者在原地坐著休息15分鐘後離場，這是仿傚日本宇美町式的打法，減少風險、提高效率。