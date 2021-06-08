京鼎(3413)公告竹南廠6名員工確診，將停工兩天全面消毒，預計6月產量將減少2~3%。由於主要之設備代工業務的生產重心在大陸，台灣廠生產備品為主，對整體營收影響有限，在4、5月營收維持高檔下，第二季營收仍可望持平於上季新高水準以上，全年營運也將再拚新高。

京鼎公布，竹南廠接獲六名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，辦公大樓及廠區已全面消毒。因應疫情，產線停工2天、停工項目占公司6月營收約2~3%。預計將透過產能調配，彌補產能之損失，因此對公司全年財務、業務無重大影響。

法人認為，由於京鼎設備代工業務的生產重心在大陸，台灣廠主要生產備品，且移工的雇用比例不像封測廠那麼高，大約60餘位；只要疫情不再擴大，對於公司營運影響有限，本季營收有機會持穩首季，全年營運預估將是雙位數成長。

京鼎第一季營收26.97億元，毛利率22.86%，稅後純益2.99億元，基本每股盈餘3.45元，營收、獲利均創下歷年同期新高。

京鼎原先專注的CVD(化學氣象沉積)、Etch(蝕刻)設備，與記憶體景氣高度連動，隨著今年記憶體景氣熱絡，記憶體大廠擴大投資力道，相關設備模組需求可望增強。

京鼎在CVD(化學氣相沉積)設備模組代工滲透率高；同時，公司自2019年陸續跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，今年貢獻度將增溫。

法人表示，京鼎今年第二季營收有望持穩第一季的高檔水準；全年而言，隨著半導體設備代工業務強勁成長，加上半導體備品、自動化設備貢獻增加，今年營收估將首度突破百億元大關，獲利亦可望挑戰新高。

京鼎為泛鴻海集團的設備代工及備品廠，主要從事半導體製程設備及自動化設備、模組及零組件之研發、製造及銷售。營收結構中，半導體設備約佔8成、其餘為自動化設備及系統整合。

(時報資訊)