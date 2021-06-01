俗話說，越努力越幸運，比起只會出一張嘴抱怨人生，大膽跨出舒適圈更有機會可以掌握成功，搜狐網命理專欄點名，射手座、獅子座、白羊座、水瓶座、雙魚座擁有與生俱來的好運氣，再加上他們很樂觀努力，自然受到老天眷顧，可過上運勢爆棚的好日子。

▍1.射手座

射手座個性積極樂觀，社交能力不錯，因此能結識到很多有趣的朋友，人緣自然非常好。若是在單身狀態的射手座，很可能會和已經結識的異性友人突然看對眼，就此開啟一場戀愛旅程。在事業上，除了拚命向前衝，平常也要學會保養身體，擁有健康的體魄才可以精神百倍工作。

▍2.獅子座

獅子座有自信卻不會自負，領導能力強，總是能與身邊的人都相處得很融洽。如果獅子座曾與朋友或同事發生爭執，近期可望找到一個解決糾紛的好方法，讓彼此保住面子同時化解問題。而在有了這次經驗之後，獅子座日後與他人的相處會越來越和諧，這是擁有好人緣的兆頭，在事業、桃花、健康方面的發展也會非常順利。

▍3.白羊座

白羊座近期運勢很旺，在工作方面，他們在一個目標上長期付出努力後，終於快開花結果，肯定能收穫成功的果實。而在生活中也十分幸運，白羊座與家人們的關係都很好，絕對不會吵吵鬧鬧，與另一半也能甜蜜過日子。

▍4.水瓶座

水瓶座對於未來有著良好且長遠的規劃，他們很知道自己要的是什麼，對於工作和個人生活都有清晰的思路。近期水瓶座會與愛人進行一次敞開心扉的談話，來拉近彼此的距離。一旦感情路順利，就更能在工作中全力以赴，過上成功的人生。

▍5.雙魚座

雙魚座的人近期運勢超級旺，如果有了目標就大膽出發追求吧！雙魚座可以成功得到身邊愛人的鼓勵和支持，最終一定會收穫令人滿意的成果，更可望獲得一筆財富，從此過上求財得財，求愛得愛的好生活，堪稱是人生勝利組。

(中時新聞網)