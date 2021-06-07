來到新的一周，哪些生肖能夠收穫好運？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬豬、鼠、虎、狗、牛的人本周運勢最旺，財運、貴人運、桃花運都非常好，是極度順遂的一周。

▍1.生肖豬

屬豬人本周心想事成，運氣好的不得了。周五「六合」，周六「三合」，錢財輕鬆飄進口袋。好運旺不停，人財兩得，周一有「天喜」桃花到來，單身者愛情運勢好，容易遇到心儀的對象，有機會談戀愛。

▍2.生肖鼠

屬鼠人天賜良機，可以揚眉吐氣了。周四「六合」，周日「三合」，事業上收穫金錢和名譽地位，認真努力做事就會有回報。財運上銷售者業績特別好，做生意的發大財。無論做什麼，能碰到很多令人開心之事。

▍3.生肖虎

屬虎人本周運勢興旺，求財進展如意。周一「三合」，周二「六合」，這幾天有發財的機會，只要好好把握，必能大賺特賺。進財特別的豐厚，大膽投資，收益翻倍。上班者也能因出色表現而領到豐厚的獎金。

▍4.生肖狗

屬狗人好運氣常伴身邊，周五「三合」，周六「六合」，只要積極努力就能有收穫。求職者朋友是貴人，能帶來工作方面的好消息，才華有機會得以施展。對未來充滿希望，沒有煩心事，生活格外美好。

▍5.生肖牛

本周屬牛人開心輕鬆，心滿意足。周三「六合」，可得貴人臨門，有貴人撐腰，再加上自身的努力，可謂是八面威風。工作穩定，有人相助做出傲人的成績，在行業裡名聲大旺。運氣這麼好，趕快和親人朋友分享喜悅吧。

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(中時新聞網)