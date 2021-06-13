菲爾·福登 Phil Foden 是英格蘭的明日之星（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-D組】[克羅埃西亞@英格蘭][06/13(日)21:00][編號559] 於2018年世足賽的四強英克的精彩大戰轉眼過了3年，球隊及球員都轉變很大，當日的賽果實在不太可作為本場賽事的參考。雙方目標可以在本場分組賽首場賽事先站穩陣腳然後再找機會取勝。

相信英格蘭這幾年整體的進步會比克羅埃西亞來得更多，主要主要原因大部份球員在英超競爭激烈的賽場上取得到寶貴的大戰經驗。菲爾·福登 Phil Foden及哈里·凱恩 Harry Kane 是本屆賽事特別要注意的球員。菲爾·福登被最城主帥瓜迪歐拉籲為自梅西之後最有天份球員，哈里·凱恩的進球觸角相信每一隊的防守球員都要份外留意。

凱恩 Harry Kane 是本屆歐國盃神射手的熱門人選（圖片來源︰達志影像）

當然克羅埃西亞陣中也有多位球星，莫德里奇 Luka Modrić 以及 佩里希奇 Ivan Perišić 都是世界級的球員。兩者多年來都在最高水平的聯賽馳騁，莫德里奇為球隊的中場指揮官，而佩里希奇則經常取得入球，令人生畏。

本場比賽是分組賽的序幕戰，兩隊的實力相當，預計最終雙方握手言和，各得1分。

阿拉巴 David ALABA 已確認下一賽季加盟皇馬（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-C組】[北馬其頓@奧地利 (中立場地)][06/14(一)00:00][編號560] 本場C組的第一場比賽實力有一點差距，奧地利陣中球星如雲，相反北馬其頓是首次打進歐國盃決賽圈，被外看低一線。

好幾位奧地利球員都效力於德甲球會，薩比策 Marcel Sabitzer 及 阿拉巴 David ALABA 是球隊中的領軍人物。薩比策 本賽季效力RB萊比錫表現十分出色，於歐冠的比賽當中被受觸目，好幾家豪門也在詢價當中，他在中場策動攻擊的威脅十分強大。

阿拉巴 實力強勁，在拜仁慕尼黑取得成功後，剛剛已經確認強勢加盟皇家馬德里。他的打法非常全面，在拜仁時跟一般負責防守的後衛不太一樣，而在代表國家隊時他就更具侵略性，通常會在左中場的位置出現，他是有左右大局的個人能力。

北馬其頓球員的個人能力不一定會很高，但他們定必以團隊合作精神以及打進決賽圈的自信與對手周旋。潘德夫 Goran Pandev 是球隊的隊長以及代表人物，他代表國家隊征戰連年，在過去成為球隊重要的一員。不過他已年屆37歲，本次大賽將難以繼續擔當球隊的靈魂人物了。

預計奧地利將會輕易取勝，進球可以會在2球或以上。

德帕伊 Memphis Depay 下一賽季可能加盟到巴塞隆納 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-C組】[烏克蘭@荷蘭][06/14(一)03:00][編號561] 荷蘭這一年的成績及表現都不算太好，他們很需要在本屆歐國盃取得一個好開始。烏克蘭是一隊十分難纏的球隊，打法比較難測。然而荷蘭能夠先取第一場勝利的話，將可大大減輕壓力，增加晉級到16強的機會。本賽季大部份橙衣兵團的球員都表現平平，很少球員可以在自己代表的球會中取得冠軍，所以很多球員也會在本屆歐國盃曾取表現以向大家證明自己的實力。

弗蘭基·德容 Frenkie de Jong 將會代表荷蘭國家隊參與首個大型賽事，他是一位能夠控制中場中路的球員。另外需要留意的球員是 德帕伊 Memphis Depay 近幾季他在里昂的表現漸趨成熟，為球隊打進多個進球以及交出多個助攻，下一賽季更很有可能加盟到巴塞隆納，預期兩位球員將會成為球隊的關鍵人物。

津琴科 Oleksandr Zinchenko 在曼城的表現出色（圖片來源︰達志影像）

舍甫琴科 Andriy Shevchenko 已帶領烏克蘭一段時間，在球員時代他是一位偉大球員，非常優秀的射手。他了解如何在歐國盃這種大賽中取得成功，國家隊的球員都十分尊敬他，十分享受可以在這位國家級傳奇射手身上好好學習。

烏克蘭陣中大部份球員都效力國內聯賽，但效力曼城的 津琴科 Oleksandr Zinchenko 以及 西漢姆聯的 亞莫連科 Andriy Yarmolenko 於英超中的表現非常出色。雖然烏克蘭有一定的實力，但預計荷蘭可以憑著主場之利擊敗對手，勝負也會在2球之內。