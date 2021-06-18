幾天前葡萄牙足球明星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)在歐國盃記者會做出引人注目一舉，他在受訪時將原本放在桌上的可樂瓶移開，表情不悅向大家說要喝水不要喝可樂，並真的拿出一瓶水來，這小小舉動就讓可口可樂公司市值蒸發40億美元(約新台幣1100億元)。

#CocaCola suffered a loss of $4

Billion after star footballer ⚽

CristianoRonaldo ❤ removed

Soft drink bottle for his press

Conference 🔥 pic.twitter.com/viNOGQZqi4 — Uu Ki Tweets🇵🇸 (@UuTwitts) June 17, 2021

C羅身為公眾人物，一舉一動也會被外面放大檢視，此行為事後也遭到不少球員爭相模仿，前幾天烏克蘭隊長亞爾默連科(Andrii Yarmolenko)在賽後記者會開玩笑說：「我能做些什麼嗎？我看C羅這麼做了！」接著他笑說：「我想把可口可樂移到那邊，再用啤酒跟它調換，兩家廠商請聯繫我。」但最後他還是放回原位。

16日法國球星博格巴(Paul Pogba)也做出類似舉動，身為伊斯蘭教徒的他並不喝酒，在記者會上他將桌上啤酒移出鏡頭外，而此啤酒也是本次賽會贊助商。到了昨天仍有球員繼續模仿此行為，義大利球星洛卡特利(Manuel Locatelli)將一瓶水放到桌上，然後把兩瓶可樂移出鏡頭外。

不過也有反向操作的人，昨天俄羅斯總教練車契索夫(Stanislav Cherchesov)在記者會上不但沒把可樂移走，還直接拿起來喝，據報導表示此行為是因他想慶祝子弟兵表現，所以才當眾拿起可樂來慶祝，或許這樣的行為比較討贊助商喜愛。

Italy's Manuel Locatelli repeats Cristiano Ronaldo's gesture and snubs Coca Cola again at Euro 2020. pic.twitter.com/c1C5qgiH8R — Resonant News (@Resonant_News) June 17, 2021

不過為阻止球員們爭相模仿C羅行為，歐洲足總也表態，據報導本屆歐國盃賽事總監透露，歐洲足總已就此事和各參賽隊伍進行了溝通，他們表示遏止此行為非常重要，因為贊助商的收入對賽事和整個歐洲足球都影響至深。

另外對C羅的行為，可口可樂公司在15日就回應說：「每個人都有選擇自己喜愛飲料權力。」看來蒸發40億美元市值的他們仍相當大氣，不過接下來或許還會有球員做出類似舉動，若不適時阻止他們亂開玩笑，場面可能會一發不可收拾了。