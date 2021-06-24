台灣時間今天半夜歐洲國家盃足球賽繼續進行，今天輪到葡萄牙對法國的經典戲碼，最後兩隊以2：2踢平戰局，其中葡萄牙王牌C.羅納度(Cristiano Ronaldo)個人踢進兩球，法國老將本澤馬(Karim Benzema)也是個人進兩球，最後兩隊平手一起晉級16強。

比賽進行到第26分鐘，穆蒂尼奧(Joao Moutinho)開球吊到門前，此時洛里斯(Hugo Lloris)跳起一拳打到達尼洛(Danilo Silva)的頭，裁判吹犯規，判给葡萄牙罰球機會並對洛里斯出示黃牌，接著C羅操刀罰球，穩穩將球踢進球門左下角，葡萄牙1：0領先。

到了第45分鐘輪到法國反擊，柏格巴(Paul Pogba)傳球至禁區左側，結果塞梅多(Nelson Semedo​)在背後拉倒了姆巴佩(Kylian Mbappe)，裁判也給了法國罰球機會，本澤馬罰球命中，上半場兩隊1：1平手。

比賽第47分鐘，柏格巴嘗試長傳，本澤馬上前攔截並將球推進到禁區，他在禁區右側以精準角度起腳，球撞到左門柱後入網，法國2：1超前。但葡萄牙繼續搶攻，第58分鐘，C羅在禁區左側往中間傳，但對手孔德(Jules Koundé)用手臂擋下，裁判再次吹判罰球機會給葡萄牙，這次一樣由C羅操刀，他也順利進球，比數2：2平手。

最後這場世紀對決就以平手局面告終，慶幸的是兩隊都雙雙晉級16強，法國以小組第一姿態晉級，葡萄牙則以第三名晉級，另外排名第二的德國也以2：2踢平匈牙利晉級16強，堪稱「死亡之組」的他們一共就有三隊闖進16強。