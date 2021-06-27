今天半夜歐洲國家盃足球賽16強正式開踢，丹麥以4：0解決威爾士，義大利則以2：1拿下奧地利，兩隊雙雙晉級8強，這樣的結果也跟外界預期的差不多，其中義大利和奧地利拚到延長賽才分出勝負，維持了連續31場不敗的豐功偉業，不過連續1169分鐘0失分的紀錄也告終了。

先來看丹麥對威爾士的比賽，今天多爾貝里(Kasper Dolberg)梅開二度加上隊友進球，丹麥以4：0戰勝對手，成為首支晉級8強球隊，自1992年歐國盃決賽以來，丹麥首次在淘汰賽中破門，連續兩場比賽踢進4球，丹麥也成為歐國盃史上首支做到這點的球隊，目前他們4場一共踢進9球。

多爾貝里為丹麥踢進生涯第10球，現役最佳的是艾瑞克森(Christian Eriksen)的36球。今天在威爾士球員領到紅牌後，威爾士成為首支單屆歐國盃得到兩張紅牌的球隊，而賽後威爾士隊長貝爾(Gareth Bale)心情不佳拒絕接受採訪。因為球隊以如此大的分差輸球，這可能也是他最後一次代表國家隊出賽。

另外一場義大利與奧地利踢到延長賽才分出勝負，替補出場的基耶薩(Federico Chiesa)、派西納(Matteo Pessina)各進一球，卡拉伊帝奇(Sasa Kalajdzic)則為奧地利踢進唯一的分數，近四屆歐國盃義大利都至少殺進8強，目前他們以31場不敗刷新隊史紀錄，同时近12場比賽保持全勝。但因為卡拉伊帝奇的進球讓他們的連續不失分紀錄告終。

比賽結束後，史皮納佐拉(​Leonardo Spinazzola)被歐洲足總評選為本場比賽之星，歐洲足總技術觀察員點評說道：「他在上半年踢得很好，總是在左路製造出威脅，他和因西涅(Lorenzo Insigne)的配合很出色，他也表現出非常好的進攻意識，為基耶薩送出了漂亮的助攻。」