全球知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 於今 (13) 日清晨最新的發表會中，展現出他們致力為遊戲業界開創革命的精神。除了揭曉五款全新作品以及正式公佈《死亡之門（Death’s Door）》、《幻影深淵（Phantom Abyss）》和萬眾矚目的《影武者 3（Shadow Warrior 3）》發行資訊之外，更推出 Devolver MaxPass+「精神式訂閱服務」：玩家只要進入 Devolver MaxPass+ 官方網站 並按下「訂閱」按鈕，就能不間斷享有 Devolver 旗下任一款遊戲帶來的優質體驗！

Devolver MaxPass+ 是一種突破過去所有訂閱付費思維的服務。玩家不需繳納固定月費，只需至官方網站選擇訂閱並成為最高層級的玩家，後再付費購買遊戲便可輕鬆接觸到近百款作品的獨家內容，透過「免費訂閱、付費購買」獨樹一幟的經營方式，重新定義訂閱服務的真諦。

以下為本年度 Devolver MaxPass+ 釋出的遊戲資訊：

《Trek to Yomi（暫譯：幽冥旅程）》將於 2022 年 PC、主機多平台上市

由 Leonard Menchiari 和 Flying Wild Dog 共同開發的鉅作《Trek to Yomi》將於 2022 年在 PC、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series S/X 和 Xbox One 等平台正式上市。為了遵循與亡師之約，一位年輕的劍客，誓言保護他的家鄉和所愛免於受到威脅。面對肩上背負的所有悲劇及重責大任，孤單的武士將自己放逐在生與死的交界，誠實面對自己並作出前進中的每一個選擇。遊戲目前已在 devolvermaxpassplus.com 上架，玩家可至官方網站訂閱。

遊戲預告

《Wizard With A Gun（暫譯：巫師槍神）》將於 2022 年 PC、主機多平台上市

《Wizard With A Gun》是一款線上多人合作的沙盒類生存遊戲，將於 2022 年在 PC 和主機等多個平台上市。玩家們在一片充滿魔法的曠野中，將遭遇各種危險生物和神奇奧秘，你可以選擇獨自一人啟程或與朋友們同行，盡可能地蒐集、製作或打扮你的巫師，讓你得以在廣袤的未知中探索並生存下去。仔細設計你的武器、子彈和塔防，但小心這些玩意可是會「走火入魔」脫離你的掌控、燒得一點灰都不剩的哦！遊戲目前已在 devolvermaxpassplus.com 上架，玩家可至官方網站訂閱。

遊戲預告

《Inscryption（暫譯：賭命牌卡）》將於 2021 年發行 PC 版本

來自遊戲開發者 Pony Island 和 The Hex 的共同創作，淋漓展現了開發團隊對遊戲狂熱愛戀的《Inscryption》，是一款以卡牌遊戲為基礎的黑色系史詩，混合類地下城的牌組建構機制、逃脫解謎和心理恐懼等要素，宛如一杯絲滑順口但以鮮血點綴的刺激奶昔。遊戲將在 2021 後半年以 PC 版本上市。遊戲目前已在 devolvermaxpassplus.com 上架，玩家可至官方網站訂閱。

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《Devolver 滾滾樂（Devolver Tumble Time）》將於 2021 年在手機雙平台上市

《Devolver 滾滾樂（Devolver Tumble Time）》是配對消除類的益智遊戲，搭配最「優雅」的變現方式和策略性的品牌整合，選擇一系列來自 Devolver Digital 旗下遊戲的角色，透過配對並消除他們可愛的大頭來獲得高分。消除越多大頭將使角色的特殊能力被激發，除了可以一次清光一片區域外，還可以獲得能力提升、觸發連鎖反應！此遊戲將於 2021 年在手機上推出，玩家們可以至 devolvertumbletime.com 觀看預告並為這款遊戲暖暖手指。然後 ... 也許在過程中看點好笑的廣告，因為真的沒有什麼是完全免費的啦！

遊戲預告

《Demon Throttle（暫譯：扼殺惡魔）》將於 2022 在 Switch 上市

由《Gato Roboto》開發者 Doinksoft 製作的《Demon Throttle》，將於 2022 年與 Special Reserve Games 合作，以 Nintendo Switch 盒裝版上市。《Demon Throttle》講述的是一個美麗的吸血鬼和一個槍手為了報復惡魔而踏上征途的故事 ─ 因為吸血鬼的聖杯被惡魔給偷走、而槍手的妻子出軌的對象正是惡魔。這兩個目標相同而不幸的夥伴必須踏進惡魔汙穢的領地、擺平他的四名心腹大將，才能解除惡魔的詛咒，成功復仇。遊戲現已可在 DemonThrottle.com 上進行預購，並可在 devolvermaxpassplus.com 進行訂閱。

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《死亡之門（Death’s Door）》將於 7 月 20 日 PC 版本和 Xbox 平台同步上市

將於 7 月 20 日登上 Xbox Series S/X、Xbox One 和 PC 平台的《死亡之門》將會把玩家們送入一個怪奇世界，在這裡，烏鴉必須負責蒐集亡者們的靈魂，雖然打卡上下班收取亡者靈魂的日子顯得單調，但對烏鴉來說是個務實的工作；假如你分配到的靈魂被偷走，你就得進入不被死亡管轄的地域去追蹤不同的嫌犯 ─ 在那裡，生物們超越年限地成長著，充斥著貪婪和力量。現在 預購《死亡之門》將可獲得 85 折優惠，並可在 devolvermaxpassplus.com 進行訂閱。

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《幻影深淵（Phantom Abyss）》將於 6 月 22 日以 PC 版本上市

將在 6 月 22 日 開放 Steam 搶先試玩的《幻影深淵》是一款多人非同步線上遊戲，玩家們將進入一個系統化生成各式陷阱的神廟，嘗試找到隱藏在重重難關之後的神聖遺物。每一趟大膽的冒險都需要玩家們在分歧的路徑上躲避無數隱藏的陷阱、躍過腳下不牢靠的深坑，並逃離守衛者們無情的追殺，直到有人獲得了神聖遺物並永久封印神廟，或是迎來死亡停下他們探索的腳步。注意了，玩家們僅有一次機會，若是探險失敗、或是退而將次級的聖物帶離，你將不會再見到這一座神廟 … 遊戲目前已在 devolvermaxpassplus.com 上架，玩家可至官方網站訂閱。

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《影武者 3（Shadow Warrior 3）》將於 2021 年（日期待定）在 PC、PS4 與 Xbox One 平台發行

《影武者 3》自成一種不落俗套的第一人稱射擊遊戲，透過不間斷的快節奏槍戰、與敵群的混戰甚至挑戰極限的移動系統，讓遊戲性更提升一個檔次。《影武者 3》將在 2021 年與 PC、PlayStation 4 和 Xbox One 的玩家們見面，並可在 devolvermaxpassplus.com 進行訂閱。

遊戲預告

除了揭露數款精彩遊戲的最新資訊外，Devolver MaxPass+ 官方網站更為玩家帶來本年度多樣的獨家商品！包含一系列超 ㄎㄧㄤ 但絲毫不減帥氣的 Devolver 系列服飾也首次露面，甚至連舒適但「高貴」到不行的西裝外套也都能在網站上購得，忠誠的支持者們可以透過衣物品味來彰顯自己對 Devolver 堅定不移的追隨與信念。

目前 Devolver Digital 在 Steam 上公開的所有旗下遊戲都已適用「Devolver MaxPass+」訂閱服務。務必留意你的帳單沒有產生相對應的月費，否則就不是正版的 Devolver MaxPass+「精神式訂閱」。現在就將 Devolver MaxPass+ 官方網站 加入我的最愛，隨時關注不定期的限時折扣活動，並獲得更多 Devolver MaxPass+ 訂閱服務的最新資訊！

錯過 Devolver MaxPass+ 節目首播的玩家，可至 Devolver Digital 官方 YouTube 觀看 完整影片，以了解本年度精彩內容與細節。