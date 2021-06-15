Razer今（15）日在遊戲大展 E3 主題演講中，宣布推出Razer Blade 14電競。Blade 14 在三年後重磅回歸，成為 Razer Blade 首款搭載 AMD 處理器的產品，採用 8 核心 AMD Ryzen 9 5900HX，帶來快速的遊戲效能。

全新 Razer Blade 14 採用 NVIDIA GeForce RTX 3080 筆電 GPU 和 QHD 165Hz 螢幕，頂級規格濃縮在世上精巧的 14 吋電競筆電機身中。強大規格包括各鍵獨立 Razer Chroma RGB 背光、帶來生動音效的沉浸式 THX Spatial Audio，再加上多種連接埠，讓日常生活使用更輕鬆便利。

Blade 14 此次回歸促成 Razer 及 AMD 前所未有的合作機會，成就首款搭載 AMD 處理器的 Razer Blade。AMD Ryzen 9 5900HX 8 核心、16 執行緒處理器主打最高達 4.6GHz 的最大加速時脈，能快速分配密集的工作負載、減少遊戲過程中延遲，且能高速消化複雜的工作負載。採用 AMD Ryzen 的全新 Blade 14 不僅帶來同級最高速的原始計算能力，更具備高散熱且安靜的特色，並為使用者提供長達 12 小時的電池續航力，減少依賴插座的時間、更能夠自由移動。

Blade 14 主打最新的 NVIDIA GeForce RTX 30 系列筆電 GPU，採用最高規格的 NVIDIA GeForce RTX 3080 筆電 GPU。RTX 30 系列以 NVIDIA 的 Ampere 架構為基礎，提供更出色的光線追蹤與先進 AI 功能，打造更具視覺臨場感的世界。除了更優異的繪圖效能外，GeForce RTX 30 系列更採用 Max-Q 技術，其中包括 Dynamic Boost、Whisper Mode 2.0 及 Resizable BAR，賦予 Blade 14 亮眼效能。

Blade 14 的 14 吋螢幕提供能與效能媲美的逼真視覺效果。從 Full HD 144Hz 至 QHD 165Hz，兩款 IPS 等級的螢幕皆能提供絕佳色彩涵蓋範圍，在 Full HD 螢幕上最高可達 100% SRGB，而在 QHD 螢幕上最高可達 100% DCI-P3。兩款螢幕皆具有高更新率，搭配 AMD FreeSync Premium 整合技術，成就清晰流暢的遊戲視覺體驗。為了確保每位使用者都能享受一致的生動體驗，每款螢幕的色彩準確度在出廠前皆經過特別校準。

Blade 14 承襲了精巧設計，裝配全鋁機箱，經過精密研磨打造以減少邊框任何多餘的浪費空間，而陽極氧化處理的消光黑色塗層更能確保視覺效果一致，並帶來獨特觸感與抗刮性。為了使 Blade 14 不只輕薄，更能達成全方位的精巧，Razer 將機尺寸縮小至 0.66 吋 x 8.66 吋 x 12.59 吋 - 造就全球最小的 14 吋電競筆電。為實現此技術創舉，Blade 14 捨棄其他電競筆電所使用的厚重低效能熱導管系統，轉而採用 Razer 獨家的散熱腔冷卻解決方案。

Blade 14 內的真空密封腔使用汽化液體為整體元件進行散熱，並與兩組超薄風扇同時運作，此款風扇以細如髮絲、僅 0.1 公釐薄的 88 片扇葉組成，能吸入冷空氣並排出熱氣，在維持涼爽的同時也確保 CPU 和 GPU 皆能以最高功率運作。

Blade 14 以多功能為設計宗旨，提供了各式電競以外的功能，進而改善使用者的日常體驗。螢幕的邊框頂部裝有畫質清晰的 720p 網路攝影機，方便在外辦公時進行網路通話，更能搭配 IR 感測器，透過 Windows Hello 安全且順暢地登入電腦。具各鍵獨立 Razer Chroma RGB 的強大鍵盤，能自訂搭配 Razer Synapse 提供的 1,680 萬種色彩。

鍵盤側面裝配的喇叭可透過內建的 THX Spatial Audio 技術，配合遊戲、電影或音樂進行調整。Blade 14 的側面附有多款連接埠，包括 2 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠（連接時提供電力傳輸以供充電）、2 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A 連接埠（可用來連接較舊版本的設備）、1 個 HDMI 2.1（方便連接會議室的媒體設備），以及 1 個 3.5mm 接頭（可透過 THX Spatial Audio 享受沉浸式的 3D 聽覺饗宴）。

Razer 宣布推出USB-C 氮化鎵充電器。（Razer 提供／黃慧雯台北傳真）

Razer 同時也隨 Razer Blade 14 推出首款氮化鎵充電裝置──Razer USB-C 氮化鎵充電器。此款充電器使用頂尖氮化鎵技術打造，適合玩家、生產性消費者或經常外出的使用者。附有 2 個 USB-C 連接埠及 2 個 USB-A 連接埠，總充電功率最高達 130 瓦，方便使用者為智慧型手機、平板電腦或筆電進行充電，同時具備小巧外型，可輕鬆收納於口袋。相較於傳統矽充電器，全新充電器所採用的氮化鎵技術不僅具備更強大的尺寸和電力傳輸效率，在熱性能方面也有突出表現，使連接的裝置免於過熱或短路的風險。