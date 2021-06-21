宏達電與中臺科技大學共同宣布高等教育深耕計畫，未來將一同落實利用VR達到創新教學及學習方式，培育台灣專業醫護人才。

宏達電表示，中臺科技大學與宏達電自2017年合作導入VR解剖教學、2018年成立全台首創VR自學中心，此自學中心締造了學生借用率滿載的實績後，今年更進一步成立「VR未來教室」，教室內建置20組VR頭盔，讓師生可以同時進入虛擬空間，並導入VR教案開發相關課程與計畫，包括VR教材開發工作坊、VR教案開發平台Virti，以及醫學模擬情境教學3D Organon人體解剖教學，以及遠端協作和會議平台VIVE Sync，讓VR在醫學教育培訓中發揮最佳的協助，透過與真實環境臨場感結合與重複性練習，提高學習效率。

宏達電指出，宏達電協助中臺科技大學導入的VR教案開發平台Virti，受到英國國民保建署（NHS）的教學肯定，並應用於美國非營利性Cedars-Sinai醫學中心對抗COVID-19疫情時，個人防護裝置的穿戴訓練中，獲得Fast Company評選為2021最創新教育公司。

宏達電企業解決方案李文材副總經理表示，VR將過去平面學習的方式提升至猶如置身在醫療環境中進行重複訓練，而結合遠端協作和會議平台VIVE Sync，可讓學生及老師打破空間限制，進行簡報及匯入3D立體模型互動，達到遠距協作與溝通學習能力最佳化。