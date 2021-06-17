戰遊網 (Wargaming.net) 今天宣佈，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.10.5版本更新，推出全新限時戰鬥模式 - 「巨戰」，正式開放德國驅逐艦分支讓玩家研發，另外針對美國獨立日慶祝活動推出主題戰鬥任務組和新拍賣。

0.10.5 版本更新中推出的全新限時戰鬥模式 — 「巨戰」採用9 vs 9的戰鬥格式，玩家能以 IX 和 X 階戰艦進行戰鬥，但將有每隊不能超過3艘超級主力艦的限制。玩家將會獲得兩艘開放租借的超級主力艦，分別為 Satsuma 和 Hannover。X階的Satsuma 以Yamato 為基礎，裝備了強化主炮 — 510 毫米火炮，置於雙聯裝炮塔。Hannover 則出自「H-42」計畫設計，其 483 毫米火炮置於四座雙聯裝炮塔，副炮則以 128 毫米兩用炮替代。

玩家需要使用新的暫時性資源 — 情報報告，以指揮超級主力艦加入戰鬥，並可藉由以 IX 和 X 階戰艦加入巨戰來獲得此新資源。在 0.10.5 版本更新釋出後，玩家也可藉由每日登入遊戲來獲得一些情報報告。另外，玩家將可進行特殊戰鬥任務以獲得「炫目」消耗性迷彩、紀念旗幟和「巨戰」臂章等任務獎勵。

先前進入搶先體驗階段的德國驅逐艦將於0.10.5版本更新中開放讓玩家研發，其中包括 VII階 Z-31、VIII階 Gustav Julius Maerker、IX 階Felix Schultz 和 X階 Elbing。這些德國驅逐艦擁有強大的 AP 彈，高的穿透力、傷害特性，還具有強化的跳彈角度，適用於戰鬥中對抗巡洋艦。

為歡慶7月4日的美國獨立日，0.10.5版本更新中將解鎖「夏季戰鬥」的 4 個主題戰鬥任務組，完成任務的玩家將能獲得「炫目」和「Stars 'n' Stripes」消耗性迷彩、信號旗、VII 階Colorado，以及 Colorado 的「獨立日」永久迷彩等獎勵。

最後，在 0.10.5 版本更新中，對隊友造成傷害（友軍傷害）的可能性已於所有戰鬥類型中移除，這項變更將使隊友再也無法傷害或擊毀自身隊友的戰艦，附加功能包括對某些遊戲機制的重大改動，例如移除友軍火力，以及對所有攻擊機的火箭發射機制進行更改。