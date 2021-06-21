戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表3.4版本更新，推出美國元素相關內容與玩家一起迎接7月4日的美國獨立紀念日，全新IV階至VII階美國主力艦將強勢登場，另有三艘德國航空母艦進入搶先體驗階段，搭配全新Georgia On My Mind戰役、The Star-Spangled Fleet活動以及全新一季競技場賽事。

全新Georgia On My Mind戰役總計有100關卡，將於接下來5周內開放讓玩家挑戰，完成戰艦則將獲得美國快速主力艦Georgia以及其他獎勵。Georgia的初步設計是參考Iowa主力艦系列，擁有六個巨大的 18 英寸火砲，與Iowa主力艦系列相當的防禦能，以及驚人的最高航速。

3.4版本更新中，一系列以強大火力為名的美國主力艦將正式進入搶先體驗階段，其中包括最低階代表的IV階Nevada和最高階代表的VII階Kansas，此版本更新中，Nevada Tennessee 和North Carolina戰艦將率先提供玩家搶先體驗，玩家可藉由完成全新「星條艦隊」戰役或美國海軍主力艦貨櫃來獲得，Kansas則將於3.5版本更新中登場。

為歡慶7月4日的美國獨立紀念日，3.4版本更新將推出The Star-Spangled Fleet活動，免費贈送玩家美國戰艦的永久迷彩，而最終活動獎勵則是一艘加值美國戰艦Oklahoma，為Nevada的姊妹艦，也是珍珠港襲擊事件中沉沒的戰艦之一。

另一方面，除了美國海軍外，3.4版本更新也將迎接而來一系列全新德國航空母艦，包括III 階Rhein、V 階Weser和 VII August von Parseval。這些神秘的航空母艦將為海戰注入全新武器：穿甲炸彈，可用來對抗敵艦的堡壘並造成重大傷害。

最後，全新一季的競技場賽事將於 6 月 24 日至 7 月 12 日推出，短暫返回遊戲的賽事將與軍備競賽模式一同登場。在此版本的競技場中，玩家必須在戰鬥中圍繞著地圖，以便為自身的戰艦爭奪各種增益和獎勵。