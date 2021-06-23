美國飛彈防禦局（U.S. Missile Defense Agency MDA）今天表示，在波蘭的雷茲科沃基地( Redzikowo base )安裝的「陸上神盾」(Aegis Ashore)進入最重要階段。意思應該是攔截飛彈將會運抵，可以具備實際攔截能力。

防衛世界(Defense World)報導， 美國在2002年退出1972年與蘇聯簽訂的反飛彈防禦條約(Anti-Ballistic Missile Treaty​)，理由是需要發展全球飛彈防禦系統，以防禦伊朗、北韓這樣的「流氓國家」。然而真正的防衛對象仍然是俄羅斯，因為美國隨後開始在波蘭、捷克、羅馬尼亞等地部署其飛彈防禦系統。

說起飛彈防禦，在1991年第1次伊拉克戰爭的「愛國者2型」(MIM-104 PAC-2)展現了相當不錯的效果，不過當年的攔截對象，僅是簡單的飛毛腿飛彈，對其他更長射程的彈道飛彈可能力有未逮，因此在戰爭之後，美國隨後開展各種飛彈防衛系統的研發，包括陸基的THAAD、愛國者3型，以及海基的神盾彈道飛彈攔截模式。

神盾系統的評價相當高，因此也在2010年推出了陸基版本，這就是陸基神盾。它是由一套精密的相控陣雷達、火控指揮器、預測電腦和攔截飛彈組合。主要雷達是SPY-1 雷達，攔截飛彈是和標準3型。

俄羅斯對美國建立飛彈防禦系統一直感到感到不安，多次抗議美國的針對性，然而美國與北約不以理會， 分別在韓國、日本與歐洲都在興建種類不同的飛彈防禦陣地。

歐巴馬政府時期，在羅馬尼亞的德韋塞盧(Deveselu)建立起第1套陸上神盾，而第2套就指定在波蘭，於2018年開始施工。