印度查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）的一處空軍基地近期遭遇無人機襲擊，據稱造成兩人受傷。印度智庫專家29日指出，該國目前「沒有任何無人機反制系統」，在面對使用小型無人機發動的襲擊時十分脆弱。

「半島電視台」（Al Jazeera）報導，當地警察首長辛格（Dilbagh Singh）表示，遭遇「恐怖攻擊」的空軍設施僅與印巴邊界距離14公里，爆裂物以無人機攜帶，並認為幕後黑手是克什米爾分離主義的武裝團體。印度空軍也承認，查摩空軍基地的技術區域27日早晨遭到兩枚小型炸彈攻擊，一枚對建築物屋頂造成輕微傷害，另一枚則在空地上爆炸，沒有任何設備損傷；不過未具名的安全官員告訴「路透社」（Reuters），爆炸造成2人受傷。

《歐亞時報》表示，在2019年沙烏地阿拉伯阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的煉油廠於無人機襲擊中受創後，印度政府已進一步管制商用無人機的販售，但仍不足以應對私下購買或來路不明的無人機；其雖也已開始自行發展無人機反制系統，但不確定何時服役，而防空火砲和飛彈的雷達又無法偵測低空飛行的小型無人機，可能對印度關鍵基礎設施造成重大損害。

印度智庫「和平與衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies IPCS）資深研究員密特拉（Abhijit Iyer-Mitra）指出，大多數商用無人機飛行高度極低，且能事先以衛星定位系統規劃路線，攔截難度非常高，而印度目前沒有任何用於因應此威脅的反制系統。他表示，印度政府有兩種選擇，一種是採購昂貴的反無人機「硬殺」武器；另一種則是投資衛星定位系統干擾器，以及與商用無人機製造商簽署地理圍欄（Geo-fence）協議等，讓無人機無法接近重要設施。