歐洲央行(ECB)官員周一就結束新冠病毒的緊急債券購買計畫，展開公開辯論。

德國央行行長Jens Weidmann和奧地利央行行長Robert Holzmann為ECB第一個討論結束1.85兆歐元的傳染病緊急購買計畫(PEPP)的政策制定者，兩位行長都是直言不諱的鷹派，支持收緊貨幣政策，以遏止通膨。

Weidmann在視訊會議上表示，在他看來，2022年將不再是危機之年；為了不讓PEPP突然地結束，淨購買量可以提前逐步地減少。

Holzmann則呼應了市場預期，認為PEPP應盡早地在2022年3月結束，「我們還不清楚，但目前看來，似乎是在3月結束」。

義大利央行行長Fabio Panetta則鴿派地支持寬鬆政策，警告在疫情結束前，不要過早地撤回支援，「經驗表明，過早地降低資產購買速度，將導致融資條件趨緊」。

Weidmann補充表示，只有在主要經濟管制取消、經濟復甦穩步推進的情況下，PEPP下的新債券購買才應結束。

歐洲央行已承諾將繼續PEPP，直到ECB判斷新冠病毒危機已經結束，但ECB尚未說明它將如何做出這一決定。

Panetta表示，即使在傳染病緊急救援計畫停止後，歐洲央行仍應有能力在最需要的地方提供貨幣支援。Holzmann也提到了這一看法。

這些言論可能會讓Panetta與Isabel Schnabel和Weidmann等有影響力的董事會成員發生衝突，他們都反對在當前危機之後保留PEPP的所有靈活性。

但Panetta並非一個人。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau也表示，在危機後的債券購買中，要「增加靈活性」，特別是在數量和資金配置方面。