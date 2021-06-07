每個人都希望可以交到彼此真心以待且真誠的朋友，如果遭受到好友的冷漠對待，難免都會感到十分傷心。搜狐命理專欄近日發文，指出射手座、獅子座和巨蟹座的人最討厭被朋友冷落，只要一感受到對方的忽視，他們就會選擇放手，就算彼此再見面也只會當作陌生人看待。

1、射手座

射手座熱情活潑，跟每個人都能夠玩在一起，但其實他們的內心卻相當冷靜，對於射手座來說，不管是戀人、朋友，在他們面前所有事都可以坦白地說出來，但絕不能冷漠地對待他們，這是射手座最難以接受的，如果不主動和他們聯絡的話，彼此之間的關係就會漸漸疏遠，再見面他們也會把你當成陌生人看待。

2、獅子座

獅子座在很多事情上都能大度包容，可是卻忍受不了別人的怠慢和忽視，既然你不把他們的真心看在眼裡，那他們也會選擇不再打擾，甚至完全忽略你的存在。獅子座經不起別人的冷漠對待，你如果不聯繫他們，那麼他們很可能也會不再聯繫你，明明曾經是很親密的好友，卻很容易在彼此的漠視下漸行漸遠。

3、巨蟹座

巨蟹座性格比較敏感細膩，在人際關係方面也較被動，不會主動迎合對方，一旦他們感受到朋友的冷漠和忽視，巨蟹座也會逐漸消退對對方的熱情，不再傻傻獻出真心，態度也會隨著朋友的冷漠而慢慢變淡，甚至將彼此過去的美好回憶都拋到腦後，再次見面也會將對方視作陌生人，而且彼此的關係很難再修復回原本的樣子。

(中時新聞網)