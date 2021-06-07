苗栗縣爆發外籍移工群聚感染，一發不可收拾。南投縣有外籍移工1萬3000多人，縣府為加強防疫，7日由社會及勞動處長林志忠，率隊稽查移工宿舍及工作場所，並提醒雇主、外籍移工及仲介公司，務必遵守防疫規定。

南投縣外籍移工1萬3000多人，其中產業移工約7000人，主要在南崗及竹山工業區上班；林志忠表示，查察處所包括外籍移工50人以上的仲介公司，及事業單位等，希望能落實分流管理，同宿舍、同公司的移工，不要跟不同公司的移工混居，上下班時間也要錯開，減少群聚的機會。

羽禾管理顧問公司有300多位移工住宿，縣府除了解防疫期間是否進行消毒，及人員管制，並查閱進出資料；林志忠強調，移工從宿舍到工作地點，一定要落實管理，並且量測體溫及消毒，他也提醒管理單位，盡量縮短移工外出時間，為減少移工外出，業者應提供統一採買服務。

林志忠說，常接獲民眾反映有些移工在外面趴趴走，沒有戴口罩，還有群聚的情況，都會增加感染的風險；為了加強宣導，縣府印製英文、越南文、泰語及印尼語的防疫資料，業者一定要轉達給移工知道，提升移工的防疫觀念。

羽禾管理顧問公司幹部李儀君表示，防疫3級警戒後，移工外出時間不能超過2小時，並落實實名制，去過什麼地方、什麼時候回來，都要記錄，進入宿舍前要先消毒。宿舍公共區域每天消毒1次，餐廳座位設隔板，用餐不群聚，避免飛沫傳染，用完餐就回宿舍休息，房間都配有消毒的酒精，或是次氯酸水。

(中時 )