竹苗電子廠群聚不斷延燒，為維護台中市的產業經濟動能，台中市長盧秀燕13日在中市流行疫情指揮中心記者會上宣布，市內所有產業園區通要設自費快篩站，提供園區企業需求；並規範企業員工數大於200人應就地進行員工篩檢，不允許移動。

盧秀燕表示，台中市是全國第二大都市，移工與勞工數相當多，這段時間台中市也協助市內多個產業園區：包括精密機械園區、豐洲工業區以及中科園區都已設置快篩站，以維持勞工的安全，也讓社區民眾安心，但仍有少數園區還未設置，因而制定「台中市產業園區勞工暨移工篩檢方案」，要求所有產業園區都要設置自費快篩站。

台中市經發局解釋，台中市產業園區勞工暨移工篩檢方案有三特點，包括：1台中市產業園區由園區主管機關設置快篩站，2協助企業辦理自主自費快篩，3單次快篩人數大於200人應於廠區內篩檢。

經發局長張峯源指出，台中市境內目前有科技部所設置中科園區，包括經濟部所轄台中、大里、大甲幼獅關聯工業區以及潭子、台中港工業區，台中市所屬則有精密和豐洲園區；目前已設置快篩站的有中科、潭子、精密以及豐洲設置快篩站；其他仍未設置快篩站的園區台中市也會媒合台中市17家醫療院所進駐快篩站。

另，台中市政府也會協助企業辦理自主自費快篩，採預約受理，費用自付，且為了避免大規模受檢人數移動，規範單次篩檢人數大於200人就要在廠區內辦理篩檢，也會媒合醫事人員協助快篩。