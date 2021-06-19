北農群聚風暴，目前已有員工18人確診，由於北農供應大台北地區蔬菜，北農昨急開記者會澄清，皆有完成篩檢安排，傳染風險低。但議員許淑華再爆，北農增一名確診者，質疑疫調匡列不到位，台北市僅匡列台北，其他縣市一概不知，她痛批，這種疫調恐成防疫破口，精準疫調不能口頭說說。

許淑華指出，北農確診者從5位到現在19位，分別台北市民有10名、新北7名、基隆2名，但是目前市府說台北匡列人數從原本的25名只增加7名匡列人數，但對新北和基隆一問三不知，就因為疫調職權不在台北市。

許淑華認為，這樣的回覆根本不能了解實際匡列的狀況，北北基的衛生局對疫調狀況應該都要清楚掌握，北市府應加速跨縣市的通報聯繫，民眾擔心的是北北基生活圈，病毒會移動，如果對匡列情況一問三不知，怎麼把潛在病例抓出來。

許淑華表示，第一市場每天進出人潮平均1天約1.7萬人次、第二市場5000人次，每日供應量有1400公噸，而固定在北農批貨的承銷人約有4000名，目前北農已有7名拍賣員確診。

許淑華呼籲，衛生局針對5月20日至6月14日有跟這7位拍賣員接觸的承銷人都必須進行快篩，擴大篩檢對象亡羊補牢，確保批貨現場的攤商安全無虞。

許淑華要求，目前的疫調能量若有不足，也請市府儘速添補人力，並主動公開匡列資訊讓民眾放心，精準疫調不能口頭說說，要說到做到、匡列務必確實。