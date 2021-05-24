現代賺錢管道多元，除了當朝九晚五的上班族，自行創業也是不少人的生涯目標，但近期市場因為疫情受到不少波動，與其在家擔心自己的職位不保，還不如創業，自己發薪水給自己！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，處女座、水瓶座、獅子座以及金牛座在下半年最有創業機會，只要把握住好運，就有機會在自己擅長的領域中發光發熱。

▍第四名 處女座

處女座下半年容易有貴人相助，在天時地利人和之下，加上處女座本身追求完美與執著的態度，很容易可以成功。喜歡藝術設計的你，因對自我要求高，經常充實自己，可以使自己在設計作品上更加專業，令人信服，但你容易忽略親友們的意見，可能會碰到一點小挫折，但是別太擔心，只要多找前輩聊聊，聽取經驗就可幫助你少走不必要的冤枉路。處女座的人適合創立自己的小型工作室，因為你總是把每一件事做到完美，可以吸引到很講究的客戶，將會獲得很好的評價，幫助你累積客源。

▍第三名 水瓶座

水瓶座先前也許因為某段感情的挫敗，讓你失落了好一陣子，但下半年開始，將會一改以往的消沉，這份阻力會化為動力，把重心放在事業中，充滿衝勁並且創意十足。水瓶座的人眼光獨到，對服飾業很有敏感度，可以受到大眾女性喜愛，在一點一滴累積人氣後，終於可在事業裡開創一片天地。認真工作的積極態度，會使你全身上下都充滿魅力，可以成功吸引到異性們的目光，因此下半年的水瓶座，可說事業有一番成就，在感情中也會有歸屬，愛情事業兩得意。

▍第二名 獅子座

下半年開始，獅子座的人能感受到環境變化，自覺必須做出適度的調整和改變，因此某一部分的獅子座會立下創業的決心，你們認為自己的聰明才智不可被埋沒，既然是天生領導者，就要做出一番好事業，為了讓家人引以為傲，獅子座會決定走出舒適圈。其實在多年以前，你就想從事餐飲業，下半年終於下好決心，可以找到不錯的店面，招攬更多志同道合的伙伴一起努力，在新的一年將會創造好成績。

▍第一名 金牛座

金牛座的人眼光精準，面對困難永不服輸，這是下半年能成功創業的主因！如果你的事業是從事繪圖設計，家人與朋友並不會很看好，但你對這項興趣非常投入，也堅信自己不比別人差，只要在對的領域中鑽研，並且不半途而廢，善於奮戰到底的金牛座終究會成功！金牛座的人交友廣闊，對朋友很講義氣，在無形中建立了事業與人脈，讓你累積客源，使自己的生意蒸蒸日上，忙碌到不可開交，並且會慢慢建立一群工作上的團隊夥伴，同心協力一起打拚事業，展開創業第一步。

(中時新聞網)