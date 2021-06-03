3日，韓國三星電子Galaxy Book筆電系列推出新產品，因為新冠病毒一時半晌還不會被消滅，全球遠端辦公與學習應該還是會繼續，故三星也從中分一杯羹。

三星筆電系列最新成員是Galaxy Book Go與Galaxy Book Go 5G，都有內建美國高通驍龍（Snapdragon）處理器。其中，Galaxy Book Go 5G搭載第二代8cx Gen 2 5G平台，LTE版則搭載7c Gen 2系統。

Galaxy Book Go Wi-Fi版本與LTE機型將於6月中下旬在部分特定市場推出，售價從349美元起跳。至於5G版本的，預定2021年下半年才會問世。

Galaxy Book Go筆電使用Microsoft Windows 10作業系統，配備14英寸螢幕，以及杜比全景聲(Dolby Atmos)喇叭外，還可180度折疊。

此外，Galaxy Book Smart Switch與Quick Share等功能也是亮點。

據悉，LTE系列有8GB記憶體與128GB存儲空間，同時搭配25W快速充電器。至於5G 型號規格，日後將再公佈。

隨著遠端作業，像是工作上與學習上的需求持續成長，三星也希望以相對較親民的價格來分食這塊商機。

調研機構TrendForce表示，2020年因疫情剛爆發，全球筆電出貨量達2億台左右，年增率達22.5%。不過，2021年還可成長8.1%並達2.17億台。

(時報資訊)