銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)深耕車用散熱材料多年，順利搭上電動車等車用電子產品高成長列車，騰輝-KY總經理鍾健人表示，騰輝-KY已成為全球汽車頭燈散熱材料第一大供應商，車用相關材料產品出貨全球各大知名車廠，隨著全球車市復甦，預估今年車用產品營收將年增40%到50%。

騰輝-KY今天下午舉行線上法說會，騰輝-KY自2013年啟動轉型，專注少量多樣特殊材料，包括車用、軍工、航太、醫療等高頻高速及散熱材料等，經過殘酷的轉型過程，終於在2019年開始看到效益，車用相關產品也成為今年營運成長的重要動能。

鍾健人表示，由於各國訂定禁售燃油車時程、歐洲明訂碳排放規範及中國新能源車補貼政策延長，且電池成本大幅降低，加上政策配套提升公用充電樁比例，推升了電動車需求，根據國際能源署IEA預測，2030年電動車存量將從2020年的1000萬保有量增加到1.45億輛，如果政府積極推廣甚至到2.3億輛，為散熱材料帶來龐大商機，騰輝佈局汽車市場及電動車市場散熱產品應用多年，品牌知名度及市場率為同行之冠，不僅已成為全球汽車頭燈散熱材料第一大供應商，電動車散熱應用如：逆變器inverter、電池車充OBC等也取得領先地位，可望成為電動車成長趨勢的受惠者。

受惠於車市需求強勁，騰輝-KY預估，今年車用產品營收可望年增40%到50%。

除車用產品佈局開始收割，在半導體材料方面，鍾健人表示，目前有好幾個公司有小量產訂單，但因半導體產能是滿的，因此認證速度緩慢，預估須等到半導體產業沒那麼緊的時候認證才會加速。

(時報資訊)