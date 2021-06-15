鴻海(2317)與碩禾(3691)今日共同宣布，雙方將透過股權合作，攜手開發電動車電池材料，以加速布局電動車關鍵零組件，並搶攻全球電動車市場。

碩禾於今日召開董事會，決議以每股新台幣124.4元私募普通股10,000仟股，募集總金額為新台幣12.44億元。鴻海則透過子公司鴻揚創業投資股份有限公司參與碩禾私募案，共計8,000仟股，預計持有其增資後之10.54%股權，並成為第二大股東。

鴻海近年積極布局電動車產業，宣布「3+3」發展策略之後，即不斷在電動車領域拓展潛在的商機，繼2020年與台灣裕隆集團合資成立鴻華先進，以開放平台的理念成立MIH聯盟外，也陸續與拜騰、吉利、Stellantis、Fisker、以及PTT等國際廠商建立不同形式的商業合作模式。此次鴻海認購碩禾私募股權主因有二，一是碩禾在現有的動力電池正負極材料擁有自主研發技術；二是碩禾電材近年積極開發電動車電池材料相關領域，此與鴻海之電動車產業具有上下游材料供應互補的綜效，藉由此次入股碩禾，鴻海逐步補足電動車動力電池領域關鍵拼圖，隨著一系列電動車關鍵技術到位，順利搶攻全球電動車市場。