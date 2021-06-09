奇鋐(3017)因NB及伺服器需求暢旺，5月合併營收達45.5億元，創下單月歷史新高，奇鋐表示，如果沒有系統風險，今年合併營收可望優於去年，且獲利成長幅度將大於營收，美系外資看好伺服器出貨及市佔率提升將成為奇鋐營運成長動能，維持「建議買進」評等。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，目前產品主要分為「散熱產品」及「電腦機箱及系統組裝」兩大區塊，翁石自2019年底切入伺服器市場，目前產品包括：機殼、風扇及VC(均熱板)。

奇鋐經過一年多努力，伺服器機殼現有北美及大陸客戶，後續還會有新客戶加入，去年伺服器包括機殼及散熱營收約85億元，奇鋐預估，今年伺服器相關產品營收有機會超過100億元。

奇鋐5月合併營收為45.5億元，月增1.47%，年成長5.76%，累計前5月合併營收為196.33億元，年成長22.64%，儘管6月因盤點因素可能較5月下滑，但第2季出貨狀況不錯，今年上半年營運可望優於預期。

奇鋐表示，如果沒有系統風險，今年合併營收一定會比2020年成長，且獲利成長幅將大於營收，法人預估，奇鋐今年營收可望年增兩位數。

美系外資報告指出，我們認為，伺服器營收成長趨勢可望因市佔率及Whitely平台滲透率提升而延續至第3季，且網通相關業績下半年也將回升，伺服器出貨及市佔率攀升將成為奇鋐營運成長動能，儘管原物料成本上漲，奇鋐有效成本控管及供應鏈管理可望推升獲利，維持「建議買進」評等，目標價為77元。

(時報資訊)