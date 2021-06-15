敦泰(3545)第二季營運持續樂觀，有機會再戰新高，面對產能問題，晶圓廠成本短期看不到下滑的態勢，敦泰也積極布局，以爭取更多支持，第二季開始會看到毛利率相較競爭對手有亮眼表現，目前預計下半年產能會比上半年多。

敦泰5月營收19.5億，月增加2.2%、年增加161.1%，續創歷史新高，主要是反應4月開始漲價，故6月仍有向上空間。

目前有鑑於產業需求將加溫，敦泰看到目前整個手機供應鏈還是處於健康的狀態，預期IDC、觸控IC、驅動IC、指紋辨識IC等產品線的出貨量都將維持高檔，第二季也將持續提升AMOLED觸控產品，預期在手機用AMOLED觸控市場的領導地位將逐步形成。由於晶圓代工及生產後段成本持續上漲，將同步調升相關產品的售價，預期第二季營收及毛利表現都將更趨正面，法人預期，第二季合併營收有機會達到年成長翻倍、再創單季新高水準。

在毛利率部分，敦泰預計第二季毛利率會比第一季好，主要是因為主要產品在4月有ASP調增，以產品線來說，TDDI產品以手機最低，再來是NB以及平板，車用最高。Touch PAD目前規模不大，毛利相對較好；車用主要是認證時間較長且進入門檻高，但相對有較長的生命周期和ASP，訂單較穩定。

敦泰在晶圓也積極布局，成本端優勢也陸續浮現，從第二季開始會看到毛利率相較競爭對手有亮眼表現，至於三季，敦泰對價格的策略不會有改變，不會主動對客戶做漲價，但生產成本若改變的話，還是會將其轉嫁客戶，第三季晶圓產能端會做提升，但下半年仍吃緊，敦泰也持續積極爭取，下半年的產能會比上半年多。另外，晶圓廠成本短期看不到下滑的態勢，明年還是往上的態勢，但敦泰毛利率已進入比較健康的架構，現在的布局不管價量都比競爭對手相對穩定。