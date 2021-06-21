全球車市需求暢旺，胡連(6279)第3季淡季可望優於預期，胡連表示，越南及印尼廠區出貨正常，目前訂單已看到8月，下半年可望比上半年好，全年業績將優於去年。

胡連今天參加外資券商法說會，胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，目前端子品號約2000個，護套品號超過3000個，完整的產品線應滿足客戶一站購足需求；胡連現有台北、大陸南京/東莞及越南四個廠區，其中南京廠為主力廠區，現有19台沖床、100台射出機及13台橡膠機，佔胡連總產能約43%，南京廠區保險絲盒生產自動化組裝產能為每日5160PCS；台北廠有35台沖床及50台射出機，約佔總產能28%；東莞廠有22台沖床、35台射出機及4台橡膠機，約佔總產能20%；越南廠則有6台沖床及23台射出機，約佔總產能9%。

目前胡連客戶以大陸自主品牌車居多，今年第1季大陸市場佔胡連營收比重約65%，公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場，經過3年努力，成果逐漸顯現，今年第1季台灣、越南、印尼及其他亞洲地區佔胡連營收比重約25%，亞洲以外地區約佔10%。

就市場發展來看，胡連除在大陸地區持續擴大現有客戶滲透率及開發新客戶，在台灣則與電動機車廠商合作，除滿足國內市場，亦有向海外輸出的機會，公司亦持續與全球Tier 1模組供應商進行系統性整合開發合作，擴大市場佔有率。

儘管今年上半年銅價飆漲，且5月起印尼及越南新冠肺炎疫情延燒，不過胡連在印尼及越南工廠生產及出貨維持正常，整體營運未受疫情及銅價飆漲太多衝擊，第1季合併毛利率39.37%，年增8.77個百分點，單季稅後盈餘為2.24億元，年增2.93倍，單季每股盈餘為2.25元，累計前5月合併營收為19.55億元，年成長57.76%。

展望下半年，胡連表示，目前訂單已看到8月，第3季淡季可望比預期好，下半年營收可望勝上半年，由於已陸續調漲產品價格，且近期銅價下跌，對下半年毛利率將有正面助益，今年業績將優於去年，法人預估，胡連今年營運可望較去年兩位數成長。