科技類股領跌加上外資賣超下，9日韓股走弱，雖然經濟數據不差，但獲利了結下中午過後跌勢加劇，KOSPI收3,216.18點，下跌31.65點或0.97%。同時，韓元與公債殖利率也疲弱表態。

三星電子與SK海力士分別下跌0.98%與3.92%，電池製造商LG化學以及Naver 也跌0.74%和1.1%。同時，外資賣超3295億韓元，約2.95億美元。

韓國五月失業率為3.8％，較曾創八個月新低的四月3.7％要稍微增加，不過，五月職場工作數量已連三個月增加，卻是人力市場復甦好消息。

另外，根據韓國銀行初步統計，該國2021年第一季經濟成長GDP季增率為1.7%，比4月下旬預測的1.6％，還要再增加0.1個百分點，並已連續三季走高。至於年增率方面，上季也上修至1.9%。

一美元可兌換1,115.4韓元，韓元貶值0.11%。

韓國3年期公債殖利率下降3.1個基準點至1.143%，而10年期的下降1.4個基準點至2.102%。

(時報資訊)