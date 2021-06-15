今年來外資對亞股明顯呈現「北冷南熱」，賣超股市集中在台韓兩地，台股年迄今仍遭賣超超過117億美元，南韓同期更是大舉失血逾160億美元，反觀雙印獲得外資加持，印度吸金超過80億美元，印尼也獲得11.71億美元資金回補。

針對近期表現相對強勢的台股，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣5月出口374.1億美元，再度創下史上單月新高，年增亦高達38.6%，並維持連續11個月高速正成長，其中主要歸功全球景氣復甦、原物料行情走高、新興科技及宅經濟需求不墜、出口產品價量齊揚等四大因素，在科技、傳產雙引擎催動下來到新高峰，展望後市，由於消費旺季即將來臨，預期台灣出口額將持續提升。

葉獻文分析，過去四週台股連續展開強勁反彈，不過反彈力道隨著指數來到相對高檔而逐漸減弱，從技術面觀察，台股自15159點反彈至今約14%，因此引發獲利了結與解套等賣壓出籠，所幸台灣有基本面強勁支撐，企業獲利全年度年增率有望來到超過4成的水準，配合台幣持續強勢，皆有助台股多方力道，建議逢指數修正時可透過台股基金分批進場，惟本週FOMC會議將召開，屆時會議結果將影響整體投資情緒，須留意盤勢震盪。