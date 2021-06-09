電動車電池製造商和特斯拉供應商樂金能源解決方案(LGES)最新申請了IPO的初步批准程序。IFR稱LGES可能籌資100億至120億美元之間，將創南韓有史以來最大的IPO紀錄。

LGES和南韓證交所在周二公佈了該申請，但並未提到IPO的規模。IFR則在六月稍早引述知情人士消息，透露了IPO可能的規模。

三星人壽保險在2010年的IPO，價值高達4.9兆韓元(約43.9億美元)。

全資擁有LGES的樂金化學表示，IPO計畫將在今年進行；LGES在去年從樂金化學分拆出來。公司發言人拒絕對IPO規模提出評論，僅表示，將考慮公司未來資本支出和財務結構，來決定IPO規模。

LGES為全球頂級的電動車電池製造商，為特斯拉和通用供貨電池產品。據IHS Markit數據，預計2020年全球電動車的銷售量將來到250萬輛，預計在2021年增加70%。

三星證券分析師Cho Hyun-ryl表示，隨著汽車製造商爭相投入電動化，投資人將視汽車業為下一個重要成長的機遇，LGES的上市很可能吸引強勁投資需求。

LGES指出，計畫利用IPO所得來確保企業競爭力，擴大設施，以因應市場對電動車日益成長的需求。

分析人士指出，LGES可能利用這些資金，用於該公司在美國的電池生產工廠投資。LGES在今年三月宣布，計畫到2025年，在美國的電池生產業務上投資超過45億美元。

(時報資訊)