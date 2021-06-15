石油市場強勁，能源股飆高，帶動歐股周一收在歷史新高。另外全球經濟復甦加速，對通膨的預期也升高。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.81點或0.18%，為458.32點。指數在盤中一度創下460.51點的盤中新高。

能源股漲2%，表現最好。在全球需求強勁的預期下，油價飆到近兩年高價。

荷蘭皇家殼牌大漲2.7%。路透報導指出，殼牌正在評估其在美國最大油田的持股，可能出售。

德國DAX指數從歷史高點回落，跌0.12%；英國FTSE指數漲0.18%，來到自2020年2月以來高點，但投資人對新冠封鎖措施的鬆綁抱持質疑，讓指數漲勢受壓抑。

歐洲央行在上周維持寬鬆貨幣政策的不變之後，投資人開始關注美聯準會本周政策會議，該行預計會維持鴿派立場。而聯準會官員任何通膨持續上升的暗示，都可能引發寬鬆貨幣比預期更早收緊的擔憂，並損害股市。

CMC英國的市場分析師Michael Hewson表示，如果聯準會開始規劃出一條退出刺激的路徑，市場可能會受到驚嚇。目前可能還沒有人會認真考慮升息，但是在不危及復甦的情形下，是有空間來減少每月的購債量。

德國軟體開發商Teamviewer宣布與思愛普(SAP)合作之後，股價大漲5.9%。

荷蘭醫療設備商飛利浦大跌4.2%；該公司宣布全球召回部分持續正壓(CPAP)呼吸裝置。