21日日股大跌，因美聯準會官員暗示可能會提早升息，市場震驚且意外。早盤結束時，日經指數收27,980.87點，大跌983.21點或3.39%。同時，也是日經自5月20日以來，首次跌破28,000點。東證收1,896.98點，跌49.58點或2.55%。

大和證券認為，日本市場反應過度，因為，升息是景氣復甦跡象。當日企正加速為自己員工施打疫苗時，日股要找出一個反彈理由，而接種率增加可能就是景氣復甦主因。

權值股大幅下殺，旗下擁有Uniqlo品牌的迅銷下跌3.75%，一度創2020年11月以來新低。

華爾街日報報導，軟銀執行長孫正義與瑞士信貸解除長期個人信貸關係後，股價下跌3.7%。

晶片相關族群也拖累日經，東京威力科創跌4.04%，愛德萬測試跌4.2%，信越化學也跌5.58%。

數千家日企，例如豐田汽車，軟銀等，於21日開始大規模地為自己員工注射新冠肺炎疫苗。

航空業跌幅最小，下跌0.43%，其次是海運與煤炭石油開採業者，分別跌0.72%和1.16%。