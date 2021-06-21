受美國FOMC會議對通膨偏鷹派解釋，美股多頭回檔，四大指數上周五全盤皆墨，台股本周加劇震盪難免！富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，電子6月下旬將有機會重新回主流，傳產類股短線籌碼混亂，需待整理，籌碼沉澱；台股大盤短期內仍受美股情勢與國內疫情影響震盪整理，之後也不排除指數第三季仍有機會向上再創一波新高。

郭修伸分析，觀察重點由鋼鐵、航運等傳產股轉向尚未漲多的科技類股，預估傳產類股漲多後，資金輪動下，六月下旬或第三季可望轉向科技股，具題材且明年仍有成長空間的科技股有機會回到主流，帶動大盤持續向上表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於經濟表現仍持續復甦，台灣單日確診人數未大幅上揚，加上FOMC有對通膨議題做出正面回應，不排除明年有機會提早升息操作，因此，資金可能回流美國，預估指數將呈現區間震盪，未來仍需觀察國際疫情與國內疫苗施打進度。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析，隨著下半年美歐國家陸續解封，歐美需求回溫對於台股為一大助益，預期2021全年台股企業獲利年增率可望上修至43%，其中，上修動能主要來自於消費性產業的復甦，而晶片缺貨緩解的電動車也將推動電子零組件產業的獲利成長，並帶動相關個股上漲機會。以技術面來觀察，目前月線、季線、年線等短中長天期均線持續上彎，月線也向上穿過季線位置，顯示偏多格局不變，惟目前投資熱度仍集中在傳產股，特別是航運類股；近期電子股投資比重相較之前回溫，待籌碼面進一步沉澱後，將可陸續吸引資金回流台股。