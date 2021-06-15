美國總統拜登今天在北大西洋公約組織峰會後表示，峰會談到中國對安全帶來的長期、系統性挑戰，北約領袖同意強化關鍵基礎建設韌性，也將加強與印太民主夥伴合作，因應區域挑戰。

北大西洋公約組織（NATO）30個會員國今天在布魯塞爾召開領袖峰會，會後發布聯合公報，除了花大篇幅談論俄羅斯威脅，也點名「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」。

拜登（Joe Biden）會後召開記者會表示，他在峰會上指出，他們正遭逢世紀全球衛生危機，與此同時，支撐北約聯盟的民主價值也面臨越來越大的壓力，包含來自內部與外部。

拜登說，俄羅斯與中國都試圖破壞跨大西洋團結，他們看到惡意網路活動增加；但北約聯盟的強健基礎，讓他們能夠持續在此之上建構集體安全與繁榮。

拜登指出，會中談論到中國行動對北約集體安全構成的長期、系統性挑戰。他們同意在強化世界各地關鍵基礎建設上拿出更多作為，包括可信賴電信商、供應鏈與能源網絡領域。

此外，拜登說，他們也同意強化與印太區域民主夥伴的合作，以因應區域挑戰。

除了將與西方歐洲夥伴有更緊密合作，峰會公報也提到，北約正努力加強與亞太長期夥伴的政治對話與實質合作，以促進合作性安全及支持以規則為基礎的國際秩序，並點名澳洲、日本、紐西蘭與南韓。

拜登表示，他在會中指出，他們必須向世界與自身人民證明，民主仍能戰勝當今時代的挑戰、滿足人民的需求。他強調，許多獨裁者認為自己在這個錯綜複雜世界上，能比民主國家行動更快速、更成功，「我們的結論是，我們要證明他們是錯的」。

由於美國前總統川普（Donald Trump）多次批評北約，導致聯盟關係觸礁，積極修復裂痕的拜登也強調，美國對北約創立條約第5條「共同防禦」 條款的承諾，「堅若磐石、堅定不移」。