我駐港人員因拒簽「一中承諾書」，無法獲得香港政府的工作簽證，政府須撤回派駐人員。民進黨今天表示，全力支持駐港人員，也希望國人共同支持第一線辛苦的工作人員。

民進黨發言人謝佩芬指出，香港政府以簽署「一中承諾書」換發工作簽證的要求，配合北京當局的政治目的，意圖矮化台灣主權，台灣社會絕對無法苟同，我們也要給予強烈的譴責。

她說，民進黨政府執政以來，堅定拒絕「九二共識、一國兩制」的政治前提，台灣人民也不會接受任何「一個中國」原則。維護國家主權是台灣共識，也是蔡英文 Tsai Ing-wen 總統的執政原則，我們絕不會退縮。

面對中共以政治前提做打壓，謝佩芬表示，政府已準備妥善，將進行駐港機構業務調整，維持必要功能，未來協助港人與在港台人的服務也將持續。

民進黨也重申，台灣支持香港爭取自由、民主的決心不會改變，也會持續與國際夥伴合作，提供港人一切必要協助。呼籲國際社會，共同譴責中共的打壓作為，停止破壞國際秩序與兩岸和平穩定。