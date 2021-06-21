蔡英文總統今天(21日)接受媒體採訪，用手舉板感謝媒體工作者堅守報導崗位，她說，這一陣子，所有新聞工作者都很辛苦，年代和壹電視更是親身感受到疫情的威脅，「我們也希望就醫的夥伴能夠早日康復，大家都平安」。

蔡英文在臉書表示，今天難得有機會利用晚間新聞時段，向全國民眾報告最近的防疫工作。被問到對於所謂「疫苗乞丐」的看法，她覺得這個乞丐的說法並不恰當。這一次日本和美國對我們疫苗上的協助，應該說是好朋友之間的相互幫忙。

她說，在疫情初期，台灣提供他們口罩，現在台灣在疫苗取得上碰到亂流，他們也提供協助。對於幫助我們的人，我們都心存感激，我們有能力的時候，也要多多幫助我們的朋友，這是好朋友之間的互相協助與幫忙。

美國提供台灣疫苗的過程中有沒有什麼內幕？蔡英文表示，其實，整體來說，美國這次對各國的疫苗協助涉及好幾千萬劑，並非專對台灣，而是就所有需要的國家來做考量，並在美國總統層級做決策，所以我們也要再次向美國拜登總統和美國政府表達感謝之意，在最短時間內給我們最大的支持，台灣人都非常感動。

事實上，為了聯繫取得疫苗，她說，所有相關的工作團隊都非常辛苦，早上處理台灣、日本，下午處理歐洲，晚上處理美國，在台灣的工作同仁常忙到深夜，而駐外的同仁也是。除了坐鎮指揮所有的進展，她也隨時在接收電話和訊息，確保有需要的時候，就能直接決策和處理。

關於大家都很關心的疫苗問題，她在節目中重申，上週五，和永齡基金會郭台銘創辦人、台積電劉德音董事長會面時，已經達成共識，「我們尊重代理商，但也希望代理商的存在不要對我們取得疫苗造成障礙」。

蔡英文表示，我們有幾個原則：原廠製造、原廠包裝、直送台灣，希望可以在這樣的前提下取得疫苗，相關工作也持續進行中。

被問到國產疫苗，她也再次告訴大家，先前她提到國產疫苗的時候，還沒有解盲，也還不知道會不會成功。只是希望國產疫苗在七月底有第一波供貨，並沒有說一定要在什麼時候施打。

現在國際疫苗供給的情況這麼緊張，許多國家領袖也都表達，最重要的是要有國產的疫苗，因為這具有戰略的意義。蔡英文強調，疫苗是否可以被核可，這是科學也是專業的問題，它不是政治問題，一定會依照科學標準來檢查是否符合上市的規定。我們是一個民主法治國家，不是威權專制國家，大家對自己國家體制要有信心。

她也特別藉著這個機會，向媒體人說一聲辛苦了。這一陣子，所有新聞工作者都很辛苦，而且年代和壹電視更是親身感受到疫情的威脅，「我們也希望就醫的夥伴能夠早日康復，大家都平安」。