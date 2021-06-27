近日台灣出現印度變種病毒Delta群聚事件，也讓中職原定29日復賽計畫落空，必須要等疫情控制住、在安全無虞的狀況下才能復賽，對此中職會長蔡其昌也對無法順利復賽深感歉意，但他強調中職與各隊隨時都會做好復賽的準備，「謝謝每一個期待的人。」
針對復賽，中職擬定防疫計畫書並送交體育署、疫情指揮中心審查，今天疫情指揮中心作出回應，表示認同中職所提出的防疫計畫，只因近日屏東出現印度變種病毒Delta事件，疫情指揮中心正密切觀察疫情變化，必須在確認安全無虞情況下復賽。
對於中職暫緩復賽，蔡其昌也在臉書上向大家致歉，也感謝中職的每一位同仁以及5支球隊一起努力期待能盡快復賽，大家一起完成全園圃篩的防疫準備。
蔡其昌表示，中華職棒聯盟與5個球團已經做好準備，也提出比去年更高強度的閉門復賽防疫計畫，並獲得指揮中心的認同，復賽只差最後一步，「聯盟願意配合指揮中心的疫調規劃，期盼Delta事件得以順利控制，我們隨時都會做好復賽的準備！」
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