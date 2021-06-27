傳出監察院擬針對疫情，在不影響指揮中心運作下約談指揮官陳時中，對此行政院長蘇貞昌今（27）日受訪時表示，此時不要反過來苛責陳時中及防疫團隊，這樣相當不厚道也不公平。而此事也在網路上引起網友熱議，蘇貞昌的發言更是引來網友的一片噓聲。

蘇貞昌今前往視察國道3號增設高原交流道工程，接受媒體聯訪時表示，現在因為變種病毒肆虐，疫情有新的衝擊，防疫團隊也夜以繼日的努力，這時不要反過來苛責陳時中、苛責防疫團隊，這樣相當不厚道，也非常不公平，但他也會尊重監察院職權行使。

此事也在PTT上引起網友熱議，「那怪你好不好啊」、「官位比人命重要」、「怪蘇貞昌才對」、「對，該怪的他第二，你就是第一」、「所以你們怪雙北和萬華？噁心」、「檢討不得？噁心的要死」、「那就怪蘇貞昌和蔡英文好了」。

更有網友批評蘇貞昌的這番話，「怪罪地方政府就很厚道？」、「你們在怪東怪西的時候有管厚道嗎」、「怪人民該收心了就很厚道？」、「人命不重要，幫你擋槍最厚道」、「政府就是需要被意見監督的，什麼不厚道」、「派出各種側翼口誅筆伐他黨防疫就厚道嗎」、「怪萬華很厚道？」、「哇攻擊政敵就很厚道」。

還有不少網友開始聲討民進黨，「對阿，應該怪民進黨」、「以前罵馬英九有管厚道嗎，民進黨有資格？」、「應該查民進黨才對」、「我們怪罪的是你整個民進黨政府」、「台灣等著被整個民進黨搞爆」、「不怪他，現在是怪整個民進黨了」、「是啊，整個民進黨都該下來」。