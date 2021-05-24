有的人內心狠毒，但卻很會掩飾自己，表面與人嘻嘻哈哈，但是心眼小，只要有人得罪他們，就會在默默記在心裡，等到機會一來就報復回去，一點虧都不吃，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、魔羯座、處女座及天蠍座的人個性虛偽愛報復，遇到這類人絕對要小心。

▍第四名：雙魚座

雙魚座是典型的表演型人格，具有強烈的自我意識和個人表現欲，雖然平時看似善良憨厚，但有時也會冒出一些邪惡的想法，一旦被別人逼急了，他們什麼事都做得出來，同時善於在他人背後放劍，根據研究顯示，世界上犯罪率最高的星座正是雙魚。

▍第三名：摩羯座

別看摩羯座個性比較悶，其實他們的內心都是非常計較和糾結的，不僅極度被動，更是極度矛盾，有時會討厭自己，但是不喜歡表達出來，面對困難很能隱忍，各種苦都願意吃，就是為了取得最後的成功。如果有人得罪他，在他們還沒有力量反擊的時候，他不會表現出來，直到有能力的時候，就會全力反擊，把所受到的委屈還給對方。

▍第二名：處女座

處女座個性挑剔且有強迫症，他們很喜歡和自己比較，在某些事情上也相當固執，就算被他人指出錯誤，他們也不會去聽。處女座很追求完美，不僅會記仇還十分毒舌，只要有人得罪他們，就會在默默記在心裡，等到機會一來就報復回去，但每一個處女座的爆發點都不同，建議沒事別招惹。

▍第一名：天蠍座

天蠍座智商非常高，是一個比較腹黑的星座，平時若別人沒有招惹他們，他們也不會主動去招惹別人。他們向來都秉持著「人不犯我，我不犯人」的原則做人，別人對他們好，他們就會加倍地回報，而若是有人不小心惹到他們，君子報仇十年不晚，這是天蠍座的真實寫照。如果有人不慎觸犯到天蠍的自尊心，那他們則會慢慢折磨對方，找到時機一定會報復回去。

(中時新聞網)