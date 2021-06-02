雖然熬夜對身體不好，但有些人就是改不掉晚睡的壞習慣，星座運勢網站「同道星座查詢」點名，白羊座、射手座、摩羯座、水瓶座的人很享受夜晚的時光，所以時常熬夜，要他早睡是強人所難。

▍1.白羊座

白羊座的性格單純，像個小孩子，整天只想著玩樂，就算已經玩一整天了，到了夜晚他們依然精力旺盛，深夜沒人陪他玩，他就自己找一些搞笑影片、網友分享的有趣文章來看，或忘我的玩手遊，他們很擅長娛樂自己，夜晚依然要充滿歡樂。

▍2.射手座

射手座單身的時候，很享受夜生活，喜歡和好友約在酒吧、居酒屋聊天談心，或去夜店泡一整晚，他們話題很廣，天南地北都可以聊，熬夜都是在享受夜生活。當射手座有了真心喜歡的另一半，他就會宅在家裡，整個晚上跟情人一起吃零食追劇，願意為了愛情收心。

▍3.摩羯座

摩羯座很重視工作，他們是大家眼中的工作狂，熬夜往往都是在加班，或是在為了提升自己的能力而努力。他可以為了讓明天的報告更順利而徹夜準備，或是為了擬定工作計畫而熬夜燒腦，不睡覺都是為了把工作做得更完美。

▍4.水瓶座

水瓶座的思考很跳躍，他們喜歡想東想西，拿著手機也喜歡看些稀奇古怪的資訊，所以很常看到他整天都在滑手機，白天有太多事情干擾水瓶座的思考，到了深夜，他更有屬於自己的時間去想些天馬行空的事情，邊想邊滑手機，不知不覺又通宵了。

(中時新聞網)