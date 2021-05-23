相信每個人都期望自己的愛情與事業能達到雙豐收的局面，搜狐網命理專欄點名，白羊座、射手座、摩羯座的人自6月起桃花運及財運最強，建議單身的白羊座可以多認識或接觸不同類型的新朋友，會有不錯的姻緣際遇，而射手座及魔羯座將持續在工作上發揮熱情，易有突出的表現。

▍1. 白羊座

自6月初起，白羊座的工作進度過於緩慢，因此心裡會有點著急，幸好可獲得同事們的理解，並得到他們的支持與幫助，這也是因為你平時毫不吝嗇付出所得的回報。白羊座可以增強自己的親和力和幽默感，在與同事相處時，多找一些有趣的話題拉近彼此距離。在感情方面，已婚者會因為工作忙而冷落對方，建議多給伴侶關懷，才能同時兼顧事業與愛情；單身者桃花在外，建議多認識或接觸不同類型的新朋友，會有不錯的姻緣際遇。

▍2. 射手座

射手座的人總是在工作中埋頭苦幹，因此在事業上收穫豐富，但人際關係欠佳，這會讓你無法真正體會到快樂，好在6月初起，射手座將會迎來應接不暇的桃花，可以順利得到幸福。而接下來的財運也不錯，先前借出的款項可望收回，此外，近期可能會燃起投資熱情，建議要把握好時機，看準目標下手就能收穫多多。

▍3. 摩羯座

近期摩羯座的思維很活躍，很能發揮創意，想出新穎獨特的點子，因此在需要創作、策劃方面的工作上易有突出的表現，自從6月初起，你們在工作上只要有新的想法都可以提出來，被採納的機率很高。在感情方面，晚間若有機會與戀人約會，別忘記多留意個人形象，才能讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有加分效果。單身者有機會得到異性的主動關心或幫助，被愛的感覺會讓你十分陶醉。

(中時新聞網)