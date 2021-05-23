近期新冠病毒來勢洶洶，台灣在短短8天就暴增逾2千例本土確診案例，打亂全民的生活，華人星占權威李靜唯以吠陀占星的觀點提醒，周三、四會是關鍵期，如果沒有控制下來，恐怕宅在家的生活還要再過上2個月。就算這一波控制下來，今年10月份土星、木星、冥王星會一同匯聚在摩羯座，並且與身在雙子座的「羅喉」產生相位，10月到年底全球可能還會有另一波更嚴峻的疫情高峰。全球疫情恐怕要到2022年5月後才能徹底結束。

新冠疫情病毒主要引發的症狀有咳嗽、流鼻水、嗅味覺異常、肺部發炎等，李靜唯老師指出，在吠陀占星系統裡，「金牛座」與「雙子座」分別就代表人體的喉嚨、支氣管、呼吸道以及肺部，而從2019年起「羅喉」與「計都」2顆凶星的位置就一直持續影響到金牛座與雙子座，對個人運勢或世界局勢都產生極為強大的負面影響，同時也意謂著將會嚴重影響到金牛座與雙子座相對應的人體部位。

李靜唯老師分析，近百年來當吠陀占星中「羅喉」與「計都」衝擊著金牛座與雙子座，都會嚴重影響肺部跟呼吸器官的健康，除了這次的新冠病毒疫情之外，最有名的是1918至1920年的西班牙大流感，以及2002至2003年的SARS。李靜唯老師指出，「羅喉」與「計都」大約1年半會轉換1個星座，因此每次衝擊金牛座與雙子座的週期大約是10.5年。

李靜唯老師進一步指出，這並不代表每10.5年就會發生一次大規模的疫情，但以吠陀占星的角度來看，發現了1918至1920年西班牙大流感時，冥王星正好落在雙子座，與當時的「羅喉」、「計都」產生負面相位，而SRAS發生時，冥王星也在天蠍座對金牛座，反觀這次新冠疫情的時間點，冥王星則位於射手座，同時也對於雙子座與「羅喉」、「計都」的相位造成很大的衝擊。

李靜唯老師表示，冥王星所代表的意義就是死亡。雖然古典的吠陀占星並未使用冥王星，但是基於這一次的研究發現，當「羅喉」與「計都」衝擊到某個星座時，如果恰好也與冥王星產生相位，都不約而同的發生了大規模的傳染病與死亡。

由於西班牙大流感與SARS結束的時間點，都落在「羅喉」、「計都」脫離了影響金牛座與雙子座，以及與冥王星產生相位的時候，李靜唯老師推估，這次全球疫情要正式緩解，最快的時間點大約會落在2022年5月之後，但是未來的變種病毒有可能不斷發生，可以預見全世界的旅遊生態將會被徹底改變，同時人與人之間的交流也將會更重視心靈契合，網路自媒體及人工智能、環保，身心靈等新興產業更將會大放異彩！

(中時新聞網)