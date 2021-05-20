睽違3年的特殊天象「血月」超級月亮即將在5月26日再度登場，當天可看到比平常更大的月亮，且呈現如血般的橘紅色。不過自古就有「月若變色，將有災殃」的傳聞說法，近期正值台灣疫情大爆發，民眾難免憂心「血月」是否將帶來更大災難，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，以古科技天文說法，在5／26血月當天是陰氣煞氣最重的時候，但也是群魔交鋒的轉折點，台灣能否戰勝此波疫情，就要看主政者能不能有智慧提出具體防疫政策以及民眾的配合程度而定。

邱彥龍老師分析，以目前疫情來看，現在是「魔」佔上風，但5／26當天則是佛魔交鋒的轉折點，疫情是否有望控制下來，執政者跟民眾都要好好把握天象扭轉的契機。在26日當天，月球東升時刻為18時31分、食既19時9分、食甚19時19分、生光19時28分、復圓20時52分、半影食終21時51分，總共影食部分將歷時2小時22分，全程歷時3小時20分。

邱彥龍老師指出，天象反映日月相沖落在「自我、夫妻、君王、民眾、疾病、災難」等宮位，因此需要終止不好的業力與弊病，與其一直擔心世界末日，此刻不如好好落實防疫工作，才有機會讓佛勝過魔，重新回復正常生活。其實中國自古就有「天狗食日月」的傳說，日食是太陽被月亮擋住，此時天狗是月亮；月食是月亮被地球擋住，此時地球本身就是天狗，所以「血月見，妖孽現」。應證了新冠疫情都是人為造成，是地球人自我內心的顯象，邱彥龍提醒，會導致今天全球天災人禍、世道動盪不安，其實每個人都有責任，都需要自省。

在西方文化中，《聖經》啟示錄中也提到，「揭開第六印的時候，我又看見大地震動（表地震之意），太陽變成黑色，滿月變紅像血。」也是把血月視為上帝憤怒末日審判的象徵，同樣預言了血月恐有災難到來。但邱彥龍老師指出，5月的第一個滿月，在佛教來看是好日子，南傳佛教將5月的第一個月圓旺日訂為衛塞節，泛指佛陀誕生、出家、成道、涅槃紀念日，北傳佛教訂為是「佛顯日」。當天若逢血月，則被視為佛魔交鋒之日。

(中時新聞網)