世界衛生組織報告，儘管全球確診數以周減15%的速度緩解下來，但隨著亞洲和非洲的疫情大爆發，去年10月在印度首次發現的新冠變種病毒現在已經擴散到至少62個國家。

世衛組織在談及這個Delta病毒株時表示：「我們持續觀察到該病毒的傳播力大幅升高，越來越多國家報告與該變種病毒相關的疫情」。世衛組織並表示，進一步研究是當務之急。

WHO將該變種病毒更名為Delta，以簡化其學名「B.1.617.2」。這個以希臘字母為名的方法，旨在避免對發現新病毒株國家的污名化。

世衛組織表示，最先是日本在曾去巴西旅遊的人身上所發現的P.1變種病毒現在更名為Gamma病毒，此種變異株已經擴散到64個國家。世衛突發衛生事件計畫（Health Emergencies Program ）執行主任Mike Ryan博士表示，即使是疫苗接種率高的國家，過去一兩周的確診數也已經增加，所以「沒有人已脫離險境」。

根據Our World in Data的數據，在巴林（Bahrain）約55%人口已接種至少一劑疫苗，但自5月初以來其新冠肺炎確診數持續激增，單日確診數創下自疫情爆發以來的新高。

世衛組織新冠病毒技術小組負責人Maria Van Kerkhove在解釋近來確診數激增的情況時表示，放寬公衛和社交措施、社會移動性增加、變種病毒和不公平的疫苗接種，形成了非常危險的組合。

根據世衛每周的更新報告，西太平洋地區的新冠確診數和染疫死亡數雙雙創下疫情爆發以來的新高。該地區過去一周新增逾13.9萬個病例，較前一周增加6%。該地區新增病例數最多的國家是緬甸，過去一周新增確診數達到53,419例。染疫死亡人數最多的是菲律賓，過去一周多達776人病歿。

Van Kerkhove表示，全球每個地區都有熱點，有些國家的疫情持續升高，正面臨著非常、非常艱難的情況，18個月過去了，我們都受夠了這個病毒，但我們還未度過這場大流行病，如果我們給了它傳播的機會，它就會擴散開來。

根據每周更新報告，非洲地區在過去一周的新增確診數超過52,000例，新增染疫死亡人數超過1,100人，分別較前一周增加22%和11%。

世衛組織上周表示，未來6個月非洲需要2000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗，才能讓已經接種過第一劑疫苗的人接種第二劑。非洲大陸收到的疫苖僅達全球接種數的1%，還需要另外2億劑已獲准的任何新冠疫苖，才能在9月以前為該大陸10%的人口接種。

而在世界的另一端，美國總統拜登周三宣布他將竭盡全力讓至少70%的美國成年人在7月4日國慶日之前接種一劑疫苖，他將推出更多提高接種意願的激勵措施，包括在理髮店和美容院提供疫苗，以及提供免費的保姆和優步叫車服務等。截至周二，美國已有超過62%的成年人至少接種過一劑新冠疫苖。

(時報資訊)