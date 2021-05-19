近日疫情不斷延燒，天運不太平，而5／21節氣即將進入小滿，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，在所有生肖中，屬兔、蛇、羊、狗的人在5／21至6／5期間免疫力最強，但建議在疫情嚴峻的期間內，還是不可輕忽。邱彥龍老師表示，要把防疫工作做好做滿，如果太自我，不懂順應疫情做調整跟改變，容易受到上天的反噬，呼籲大家要學習內觀，改變跟懺悔，平安渡過這段疫情緊繃期，好運才會降臨。

▍Top4 ： 兔

屬兔的朋友在5／21至6／5這段期間行動力、策畫能力都特別強，只要做好防疫保護措施，身體就不會出現大礙，但要注意小傷與交通意外。鼠兔的孕婦或媽媽則要特別小心寶寶跟小朋友的安全問題。

▍Top3 ： 羊

屬羊的朋友在5／21至6／5這段期間衝勁十足，會特別用心在家庭和學習上，並且懂得充實自己，建議不妨利用小滿節氣來調養身體，可以把狀態調整到最好，不過邱彥龍老師也提醒，在小滿期間，屬羊人的睡眠品質會稍微差一點，有多夢狀態，記得睡前要讓頭腦多休息，不要想太多。

▍Top2 ： 蛇

屬蛇的朋友在5／21至6／5這段期間屬於天之驕子，但切記要多說好話，負面的話容易一語成讖，另外，要多善用這段時間充實自己的知識或精進自己的技術，日後一定可以派上用場。另外，防疫期間不要飲食無度，否則容易發胖。

▍Top1 ： 狗

屬狗的朋友在5／21至6／5這段期間將會才高八斗、光耀大地，單身狗會忽然出現想擁有另一半的衝動，以及想婚的念頭，已婚者則充滿對世界、家庭、伴侶或子女的愛，切記不要只有3分鐘熱度，居家防疫期間也不要忘了要多運動、多喝水，就會擁有健康的身體。

(中時新聞網)