俗話說，女人心海底針，思考模式多變且很難琢磨，但這並不代表所有的男性都不懂女性的心。搜狐網命理專欄點名，生肖豬、猴以及馬的男性天生就很懂女人，所以在結婚之後，知道怎麼哄老婆開心，也很了解如何在生活中替另一半製造幸福感，正因如此，嫁給他們每一天都會被幸福和快樂包圍。

▍1.生肖豬

屬豬的男人敦厚老實，乍看之下是一個「很好欺負」的生肖，雖然他們的頭腦很聰明，但他們不會在日常中刻意表現自己的聰慧，只會低調內斂地過日子。在結婚之後，他們會對老婆很好，尤其從來不會在另一半的面前炫耀自己的聰明才智，只會隨便讓老婆欺負，家裡的事情都聽從老婆的指示，這是他們疼愛妻子的一種表現。

▍2.生肖猴

屬猴的男人性格活潑樂觀，為人也很幽默風趣，加上頭腦靈活，能夠很細心觀察另一半的情緒或心理狀態，因此嫁給屬猴男會很開心。雖然有時候他們會因為性格比較急躁，容易衝動，而與老婆發生一些爭吵，但是即使吵架，生肖猴的男性往往會先主動道歉，避免讓老婆不開心。

▍3.生肖馬

屬馬的男人陽光開朗，是一個很樂觀的生肖，在他們的身上似乎沒有什麼煩心事，也沒什麼困難可以綁住他們，所以跟這樣的男人結婚會很有安全感。同時，屬馬男的情商智商都很高，他們很知道如何與另一半相處，尤其很會哄老婆開心，因此在結婚之後，夫妻之間的感情會一直都很好。

(中時新聞網)